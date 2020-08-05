سيدة لبنانية تعزف لحن السلام والحياة وسط دمار منزلها في بيروت

وسط أنقاض منزلها الذي دُمر بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم، ظهرت سيدة لبنانية عجوز وهي تعزف ألحان السلام والحياة على البيانو الخاص بها.

وفي الوقت الذي بدا فيه منزله مدمرًا بالكامل والستائر على الأرض وزجاج متناثر في كل مكان، تمكنت السيدة من المحافظة على هدوئها لتعزف إحدى المقطوعات الموسيقية وكأنها تخبر العالم بأن لبنان سينهض من جديد كما اعتداد دومًا رغم كل الويلات التي عصفت به على مر التاريخ.

وشهدت بيروت بالأمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين.

و أظهرت مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لانفجار خزان فى مرفأ بيروت.

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وشكل الانفجار مشهدًا مخيفًا لم تشهده لبنان من قبل، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولًا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط حتى كتابة هذه الأسطر نحو 100 شهيد وألاف الجرحى، وهي أرقام مرشحة للزيادة الساعات والأيام المقبلة.