سيلفي برائحة الموت.. فتاة تستفز اللبنانيين بصورة أمام مرفأ بيروت المدمّر

‏في صبية حبّت تتصور ع المرفأ المنكوب وفكّرت إنها cool. مين ما كنتي انتِ بتلعّي النفس. ‎#بيروت_منكوبة وإنتِ_مجدوبة

A post shared by Lebanese People (@lebanese.ppl) on Aug 11, 2020 at 9:53am PDT