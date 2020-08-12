سيلفي برائحة الموت.. فتاة تستفز اللبنانيين بصورة أمام مرفأ بيروت المدمّر

في الوقت الذي ينظم مئات الآلاف من اللبنانين مظاهرات أمام منشآت حكومة للتعبير عن غضبهم بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، سارعت فتاة لالتقاط "سيلفي" أمام ركام المرفأ.

ونشرت حسابات متخصصة بأخبار لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة من بينهم الكاتبة والصحافية اللبنانية رهام ضاهر والتي وجهت حديثها لها: "أختاه.. مدام.. انسة.. يمكن تصرفك عفوي ومش قاصدة اي شي وكل هدفك صورة تذكارية للفيسبوك والانستغرام ولاحفادك مستقبلًا بس تذكري أنه بعد فيه ناس مفقودين وفي أشلاء وفي جراح عم تنزف مش وقت مياعتك".

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واختتمت الاعلامية تغريدتها بوسم "#انفجار_بيروت" لتتوالى التعليقات التي انتقدت تصرف الفتاة واتهموها بالاستهزاء بمشاعر الشعب اللبناني أجمع الذي لا زال يلملم جراحه بعد هذه الكارثة.

مدخل مرفأ بيروت، والذى شهد فى مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضى انفجارا كبيرا أدى إلى وفاة 170 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

يذكر أن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت أن نحو 70 ألف منزل في بيروت تضرروا جراء انفجار المرفأ الاسبوع الماضي.

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وما زالت لبنان تعيش في أصداء كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين، وأظهرت صور جديدة نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أثار الدمار على مرفأ بيروت ومشاهد تنبأ بكارثة جديدة، حيث نقلت الصور امتزاج أطنان من القمح والذرة المخزّنة في المرفأ مع الأتربة والركام بعدما دمّر الانفجار الضخم جزءاً منها.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى تدمير جانب كبير من القمح والذرة المخزنة ما يثير خشية اللبنانيين من انقطاع الخبز فى بلد يعانى أساسًا من غلاء الأسعار، وأزمات اقتصادية متتالية.