سيلفي شبه عاري في المقهى.. فتاة تخالف الذوق العام وتثير غضب السعوديين

البوابة - دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم الذوق العام للتعبير عن غضبهم واستيائهم من تعمد إحدى الفتيات مخالفة قوانين الذوق العام بالتقاط سيلفي شبه عاري في أحد المقاهي.

وبحسب ما يتم تداوله عبر وسم #الذوق_العام، فقد ظهرت الفتاة المجهولة وهي تصور إطلالتها شبه العارية من تحت عباءتها السوداء أمام مرآة مُعلّقة في أحد المقاهي العامة متجاهلة قوانين الذوق العام المعمول بها في بلادها.

فتاة تخالف الذوق العام في السعودية

صعد ترند "الذوق العام" بعد مطالبات بمعاقبة فتاة اثر مخالفتها للائحة #الذوق_العام. pic.twitter.com/f9hj5OApkS — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) July 8, 2023

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول بعباءة سوداء وتحتها تنورة قصيرة وكروب توب باللون الآيفوري المقارب للون بشرة جسدها وتقوم بحركات وكأنها في جلسة تصوير للفنانين والمشاهير رغم وجود عدد كبير من الأشخاص في الموقع

ورصد فريق تحرير موقع البوابة حالة السخط والغضب الشديد التي انتابت المغردين السعوديين تجاه ما قامت به الفتاة في المقهى الذي يصنف ضمن الأماكن العامة.

قائمة الذوق العام في السعودية

قائمة الذوق العام في السعودية هي مجموعة من الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعامّيته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

بدأ تنفيذ قائمة الذوق العام في سبتمبر 2019 وتشمل على قوانين تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد السعودية أو الإساءة إليها.

وتضم قائمة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالًا وأعلاها 3000 ريال، ويُلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفة.

وتشمل قائمة الذوق العام في المملكة العربية السعودية مجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة بالآداب العامة وتنظمها مجموعة من القواعد الصادرة من المشرع لضمان أن المواطنين والسائحين على دراية بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة تتوالى الجهات ذات الاختصاص مباشرة المخالفات وتطبيق العقوبات وتحديد الغرامات المنصوص عليها نظامًا.