شابة سعودية تعفو عن قاتل شقيقها وتثير تفاعلًا كبيرًا

تصدر اسم مريم بنت فيصل العنزي قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد إعلانها العفو عن قاتل شقيقها بندر دون شرط أو قيد.

وتداول النشطاء على موقع التدوين "تويتر" تسجيل صوتي لمريم أعلنت من خلاله العفو عن قاتل شقيقها، وقالت فيه: "أتنازل لوجه الله تعالى عن قاتل شقيقي بندر، رحمه الله دون شرط أو قيد ورفضنا جميع الوساطات والجاهات والمال وشعرت بأن تنازلي لوجه الله تعالى سيكون سبب بإعادة الحياة لأهل القاتل وأجر وثواب لأخي بندر رحمه الله ولأبي رحمه الله".

#مريم_بنت_فيصل_العنزي_ تضرب أروع الأمثلة بتنازلها عن قاتل شقيقها لوجه الله رافضة ملايين الريالات من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وصلت لأعلى درجات التسامح والعفو ولايصل لها أي انسان ترجوا ماعند الله من الثواب لأن المال لن يجبر قلبها ولن يعيد ميتها pic.twitter.com/Ro4mluu1ac — سلطان (@alshmalii444) January 20, 2022

وتابعت العنزي قائلة: "فحين أبلغت والدتي وإخوتي بهذا القرار وأثنوا على ذلك.. لذلك أنصح جميع من يسمع مقطعي وكان له حق عند أحد وله القدرة على العفو فليعفوا وليصفح لوجه الله تعالى".

وتفاعل النشطاء مع التسجيل الصوتي وأثنوا على شهامة مريم العنزي لعفوها عن قاتل شقيقها الذي توفي في عام 2007 على يد الجاني الذي حُكم بالإعدام لكن الحكم تأجل عدة مرات لأسباب مختلفة.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه مريم عن اسم قاتل شقيقها ذكر نشطاء على "تويتر" أنه من عائلة "الدربي" متداولين تصريح عن والده حسن الدربي.

ده جزء من القصة يجماعة الاميرة سابته إكراما لاخته عشان ياخد باله منها ويهتم بيها فعفت عنه...ربنا يبارك في الاميرة ويرحمها في الدنيا والاخرة ويرزقها بغير حساب💜🔥💓 pic.twitter.com/OG8mataPcl — Ahmed Adel (@AATMAVOLT) January 20, 2022

وقال والد القاتل حسن الدربي أن الشاب بندر بن فيصل العنزي أصيب برصاص أطلقها ابنه من سلاحه مما أدى إلى وفاته على الفور، وحكم ابنه بالإعدام، وتم القبض عليه في حينها، وأقر بجريمته، وصدر حكم شرعي قطعي بالقتل قصاصًا، وتأخر التنفيذ لوجود طفلة قاصر للقتيل كان عمرها بضعة أشهر، واليوم بعد 15 عامًا جاء العفو لوجه الله من الشقيقة الكبرى للمقتول.

والد القاتل حسن الدربي

وقال حسن الدربي مسترجعًا أحداث تلك الليلة قبل 15 عامًا، فيقول: "عُدت من موقع أغنامي إلى المنزل فوجدت الشرطة عند المنزل تطلب الابن، وبالسؤال عن السبب أفادوني بأنه ارتكب جريمة قتل، وقمت بتسليمه لهم في الحال".

وأضاف: كنت أسأل الله في كل صلاة الفرجَ، وهو ما جاء اليوم على يد مريم العنزي؛ فشكري لها ولوالدتها ولكل أشقائها على هذا العفو الكريم، ولن نجزيهم حقهم مهما فعلنا أو قدّمنا ولا نملك لهم إلا خالص الدعاء والامتنان.

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