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شابة سعودية تعفو عن قاتل شقيقها وتثير تفاعلًا كبيرًا

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:33
تعبيرية
تعبيرية

تصدر اسم مريم بنت فيصل العنزي قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد إعلانها العفو عن قاتل شقيقها بندر دون شرط أو قيد.

وتداول النشطاء على موقع التدوين "تويتر" تسجيل صوتي لمريم أعلنت من خلاله العفو عن قاتل شقيقها، وقالت فيه: "أتنازل لوجه الله تعالى عن قاتل شقيقي بندر، رحمه الله دون شرط أو قيد ورفضنا جميع الوساطات والجاهات والمال وشعرت بأن تنازلي لوجه الله تعالى سيكون سبب بإعادة الحياة لأهل القاتل وأجر وثواب لأخي بندر رحمه الله ولأبي رحمه الله".

وتابعت العنزي قائلة: "فحين أبلغت والدتي وإخوتي بهذا القرار وأثنوا على ذلك.. لذلك أنصح جميع من يسمع مقطعي وكان له حق عند أحد وله القدرة على العفو فليعفوا وليصفح لوجه الله تعالى".

وتفاعل النشطاء مع التسجيل الصوتي وأثنوا على شهامة مريم العنزي لعفوها عن قاتل شقيقها الذي توفي في عام 2007 على يد الجاني الذي حُكم بالإعدام لكن الحكم تأجل عدة مرات لأسباب مختلفة.

سعودية تعفو عن قاتل شقيقها

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه مريم عن اسم قاتل شقيقها ذكر نشطاء على "تويتر" أنه من عائلة "الدربي" متداولين تصريح عن والده حسن الدربي.

وقال والد القاتل حسن الدربي أن الشاب بندر بن فيصل العنزي أصيب برصاص أطلقها ابنه من سلاحه مما أدى إلى وفاته على الفور، وحكم ابنه بالإعدام، وتم القبض عليه في حينها، وأقر بجريمته، وصدر حكم شرعي قطعي بالقتل قصاصًا، وتأخر التنفيذ لوجود طفلة قاصر للقتيل كان عمرها بضعة أشهر، واليوم بعد 15 عامًا جاء العفو لوجه الله من الشقيقة الكبرى للمقتول.

والد القاتل حسن الدربي

وقال حسن الدربي مسترجعًا أحداث تلك الليلة قبل 15 عامًا، فيقول: "عُدت من موقع أغنامي إلى المنزل فوجدت الشرطة عند المنزل تطلب الابن، وبالسؤال عن السبب أفادوني بأنه ارتكب جريمة قتل، وقمت بتسليمه لهم في الحال".

وأضاف: كنت أسأل الله في كل صلاة الفرجَ، وهو ما جاء اليوم على يد مريم العنزي؛ فشكري لها ولوالدتها ولكل أشقائها على هذا العفو الكريم، ولن نجزيهم حقهم مهما فعلنا أو قدّمنا ولا نملك لهم إلا خالص الدعاء والامتنان.

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةأخبار السعوديةمريم العنزيالإعدامعقوبة الإعدامحد القصاص

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