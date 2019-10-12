شاب أردني يتحدى إعاقته.. ويروي قصته بكتابين من تأليفه!

استطاع الشاب الأردني المعتصم بالله أبو محفوظ 23 عامًا من ذوي الإعاقة الحركية في تحدي إعاقته وتأليف كتابين بأنفه، مُتحديًا إعاقته، ويتحدث المعتصم بالله في الكتابين عن تجربته مع الإعاقة.

وجسد الشاب الأردني المعتصم بالله مثال حيي على قوة الإرداة والإصرار حيث ولد بشلل في الدماغ أدى لفقدانه الحركة وعدم النطق بطريقه صحيحة، إلا انه استطاع إكمال دراستة في هندسة البرمجيات.

كما أنه اتجه للكتابة للحديث عن تجربته وألف كتابين هما "نظرات ثابقة"،"عاشقة صاحب الكرسي" من خلال الكتابه بأنفه على التابلت الخاص به.

وكشف المعتصم أن فكرة التأليف راودته عندما تعلم الطباعة من أجل مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأ رحتله من خلال كتاب "نظرات ثاقبة" الذي استغرق كتابته عامًا كاملًا، ويتحدث فيه عن رحلته مع الإعاقة من الطفولة للمدرسة لمرحلة الشباب.

وأنهى الشاب الأردني مؤخرًا كتابه الثاني "عاشقة صاحب الكرسي" والذي استغرق كتابته 6 أشهر ويروي الكتاب قصة الشاب سعد والذي يُعاني من إعاقة ويقع بحب زميلته في الجامعة إلا ان نظرة المجتمع تقف عائقًا أمام زواجهما.

وأكد المعتصم بالله أن والدته هي الملهم والمساعد له حيث انها دعمته في جميع مراحل حياته وساعدته على استكمال تعليمه مُتحدية معه جميع الصعوبات.

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