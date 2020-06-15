شاب لبناني يكشف عن تعرضه للتحرش في الصغر 13 مرة!

شارك شاب لبناني تجربة مؤلمة كان قد مر بها في مرحلة الطفولة والتي تتمثل بتعرضه للتحرش الجنسي من قِبل رجل يقيم بالقرب من بيتهم.



وعبر سلسلة من التغريدات، شارك الشاب الذي يشير الى نفسه بـ"ابن جبيل" دول الكشف عن اسمه الكامل، تفاصيل الحادثة والتي بدأها بالقول: "في أهضم وأطيب من هيدا الصبي؟

هيدا الصبي بهيدا العمر وبيهدي البراءة تعرض للتحرش الجنسي من شخص كان ساكن قريب منه أكتر من 13 مرة وما حكي...هالطفل كبر وتفتح عالحياة والحمدالله تخطى الموضوع لحالو..هيدا الطفل أنا!".

وتابع: "انتبهو لاطفالكم ونبهوهم وما تستحو تشاركوني هون قصصكم لنكون عبرة".

وأثارت تغريدات الشاب "ابن جبيل" وشجاعته إعجاب الجمهور في لبنان والعالم العربي، ولم يخجل من سرد تفاصيل الحادثة المؤلمة التي تعرض لها خاصة وأنه تجاوز المأساة بنفسه دون مساعدة أي جهة مُختصة.

في اهضم واطيب من هيدا الصبي؟

هيدا الصبي بهيدا العمر وبيهدي البراءة تعرض للتحرش الجنسي من شخص كان ساكن قريب منه اكتر من 13 مرة وما حكي.

هالطفل كبر وتفتح عالحياة والحمدالله تخطى الموضوع لحالو

هيدا الطفل انا.

انتبهو لاطفالكم و ونبهوهم وما تستحو تشاركوني هون قصصكم⁦ لنكون عبرة❤️ pic.twitter.com/64uXqxM7Z6 — ⁦🇱🇧⁩ ابن جبيل ⁦🇱🇧 (@EbenJbeil) June 14, 2020

من جهتهم، دعم العديد من رواد السوشال ميديا الشاب "ابن جبيل" من خلال عدة تعليقات من بينها: "أقوى انتقام بهيك ظروف هو تخطي المشكلة بوعي ومسؤولية"، فيما قال آخر: "قديش وحش لعمل هيك شي فيك وقديش انت قوي وبطل قدرت تتخطى كل هالشي.. هيدا درس لكتار اولا مش كل شي بتشوفوا حلو من برا بكون فعلا هيك من جوا ما تنغشوا بالقشور وتاني شي اياكم والحكم على الناس لانو ما حدا بيعرف ببيت التاني شو في وتالت شي انتبهوا على ولادكن. مش كلن قوايا قد رالف"!

كما تضمنت التعليقات: "بتمنى من تجربتك تعلمنا نحنا الأهل كيف ننتبه لهيك حالة في حال ولدنا ما حكي..انت يمكن حمدالله طلعت منها بدون اي ضرر بس غير ولاد يمكن لأ وتوعية الاهل ضرورية قد توعية الولاد حتى ينتبهوا في حال الولد تكتم لسبب او آخر، وهل كافي تكون العلاقة بينه وأهله منيحة حتى يصارحهن بهيك موضوع"؟.

للمزيد من قسم الترفيه:

إطلالة صادمة وجريئة لـ ابنة أحمد الفيشاوي.. شاهد!

داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بكورونا.. ماذا عن الأولاد؟

ما مصير فرحان العلي بعد التهمة الإباحية الموجهة له؟