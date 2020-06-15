ما مصير فرحان العلي بعد التهمة الإباحية الموجهة له؟

كان الممثل الباكستاني المقيم في الكويت "فرحان العلي" قد أثار ضجة كبيرة الفترة الماضية بعد أن شارك فيديو جنسي له عبر حسابه الرسمي في سناب شات.

الفيديو الذي تسبب في ضجة كبيرة عبر السوشال ميديا وهجوم كبير على الفنان أظهر المناطق الحساسة للممثل بشكل واضح ومقصود مما دفع الجمهور للإبلاغ عنه، وبالفعل تم اعتقاله على ذمة التحقيق وقد اعترف بفعلته أمام التحقيق.

فرحان كان قد فسر الموضوع في البداية بتسجيل صوتي أن حسابه كان مسروق / مهكر وأن الشخص الذي في الفيديو ليس هو، أما الجمهور فعلق بـ "أكيد كان سكران"، كما طالبوا بترحيله من الكويت التي يقيم بها.

الناقدة الفنية مي العيدان كانت قد شاركت عبر حسابها في انستجرام تطورات التحقيق وأوردت: "النيابه العامة تأمر بحبس الفنان الباكستاني فرحان العلي ٢١ يوم على ذمة التحقيق بتهمة خدش الحياء العام بوسائل التواصل الاجتماعي".

نبذة عن الممثل:

ولد في الكويت من أب باكستاني وأم إيرانية، وبدأ مشواره الفني عام 2003 وهو متزوج ولديه من الأبناء مها وماهر.عانى الممثل من مشاكل صحية، فلم يتمكن من الكلام حتى سنّ الخامسة، ثم عانى من توقف النمو ونظرًا لعدم تطور الأدوية الخاصة بهذا المرض وخطورة أعراضها الجانبية، لم تتم معالجته، بالتالي لم يزد طوله عن 133 سنتيمترًا، وعلى الرغم من ذلك فإن أولاده في حالة طبيعية تماماً.

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