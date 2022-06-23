المغرب : طالب يتخفى بأزياء نسائية لدخول امتحان صديقته

تناقلت مواقع إخبارية في المغرب أنباء إقدام شاب على التنكر بملابس النساء من أجل دخول إحدى القاعات وتقديم الامتحان السنوي عن صديقته.

وذكرت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في المغرب أن الحادثة الغربية وقعت في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية حين تنكر الشاب بملابس النساء محاولًا دخول حرم الجامعة استعدادًا لتقديم الامتحان عن صديقته.

وقبل دخوله قاعة الامتحان، تمكنت فرق الحراسة في الكلية من كشف حيلة الشاب وبأنه يرتدي ملابس النساء من أجل الاحتيال على القانون وخداع الجامعة وتقديم الامتحان بدلًا من صديقته.

وقامت فرق الجامعة بالتواصل مع الجهات الأمنية من أجل التدخل والتي بدورها قامت بضبط الشاب المُتنكر بمحاولته خداع حراس الأمن والتحايل على الجامعة بالدخول إلى الامتحان بدلًا من صديقته.

كما جرى اعتقال صديقته الطالبة للتواطؤ معه في عملية الغش، وجرى تحويلهما معًا للجهات الأمنية المختصة على ذمة التحقيق.

وأثارت هذه الحادثة استهجان واستغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وعدة دول أخرى، كما خلقت الحادثة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الكثير من روّاد هذا الفضاء الافتراضي.

مدينة المُحمدية في المغرب