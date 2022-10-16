شاهدوا أمراء آل سعود في حفل زواج يزيد الراجحي

لبّى عددٌ من أمراء آل سعود دعوة رجل الأعمال ومتسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي لحضور حفل زفافه يوم أمس السبت من العنود محمد العامري إلى جانب العديد من المشاهير ورجال الأعمال والمشايخ والعلماء والإعلاميين.

وكان من بين الأمراء الذين حضروا حفل الزفاف:

الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السعودي السابق.

الأمير محمد بن سلطان بن ناصر عبدالعزيز.

الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود.

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.

الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ محافظة حفر الباطن.

الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعد آل سعود.

الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز.

الأمير بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز وابنه نايف.

الأمير بدر بن محمد بن سعود

الأمير محمد بن سلمان بن نصار بن عبد العزيز.

الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز، مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

الأمير فواز بن بندر بن عبد العزيز.

الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

الأمير سعد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود.

الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير وليد بن بدر بن سعود آل سعود.

الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود.

الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز.

الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

كما كان ممن حضر حفل زفاف يزيد الراجحي العديد من الشخصيات الهامة، من بينهم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ورجل الأعمال ومتسابق الراليات القطري مبارك الهاجري ورجل الأعمال سليمان الراجحي مؤسس بنك الراجحي والإعلامي الكويتي حمد العلي المعروف بـ"حمد قلم" وغيرهم الكثير.

وأظهرت الصور واللقطات التي نشر الحساب الرسمي للعريس يزيد على تطبيق "سناب شات" تفاصيل مذهلة من حفل الزفاف الذي تحول إلى مهرجان ضخم لكثرة عدد الحضور بالإضافة إلى تواجد الفرق الشعبية السعودية التي قدمت فقرة العرضة السعودية الشهيرة.

كما نشر العديد من الحضور تفاصيل مذهلة من حفل زفاف يزيد الراجحي الذي جمع وصف بـ"الأسطوري"، لتنهال التهاني والتبريكات على سائق الراليات الشهير.

من هي زوجة يزيد الراجحي ؟

تساءل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية زوجة يزيد الراجحي والتي ذكر البعض أنها بعيدة عن عالم السوشال ميديا وتدعى العنود العامري.

العنود العامري

اسمها الكامل: العنود بنت محمد بن عبد الله العامري

العنود بنت محمد بن عبد الله العامري والدها: محمد العامري

محمد العامري والدتها: لطيفة الحيدر

لطيفة الحيدر تاريخ الولادة: 1992

يزيد الراجحي

هو سائق راليات ورجل أعمال سعودي شهير ويحظى بمكانة مرموقة في قطاع المال والأعمال، كما أنه عضو في مجالس إدارات عدد من الشركات، إلى جانب منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار، وشركة يزيد الراجحي وإخوانه.

في عالم الرياضة، حقق الراجحي العديد من البطولات، ومنها: