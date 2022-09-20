شاهدوا جمال وصيفة ملكة رومي شيباني في حفل زفافها

احتفلت وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2012 رومي شيباني بدخولها القفص الذهبي قبل أيام في حفل زفاف أقيم بالقرب من بحيرة كومو في مدينة كومو شمالي إيطاليا.

ونشرت رومي صورًا ومقاطع فيديو عبر خاصية "القصص - Stories" على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" من حفل الزفاف حيث أطلّت بفستان زفاف مذهل صُنع بأنامل المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وجاء تصميم رومي باللون العاجي مزين بخيوط ترتر لامعة مع أكتاف منسدلة وأكمام طويلة.

رومي شيباني (المصدر: إنستغرام)

أما من ناحية الطرحة، فقد جاء تصميمها من نفس القماش الذي صنع منه فستانها المذهل ووضعته بطريقة ملكية على رأسها.

أما على صعيد المكياج والشعر، فقد اعتمدت مكياج يمزج بين الترابي والذهبي مع تسريحة شعر بسيطة واكفت بلملمته بشكلٍ أنيق من الخلف.

زواج وصيفة ملكة جمال لبنان رومي شيباني

وأرفقت رومي صور حفل زفافها على تطبيق "إنستغرام" بتعليق جاء فيه: "وجدنا الحب في بحيرة كومو”.

كما نشرت رومي صورًا ومقاطع فيديو لشقيقتها التوأم ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني وهي تبكي من شدّة التأثّر فرحًا بزوجها.

العروس رومي مع شقيقتها ملكة جمال لبنان رينا شيباني

من هو زوج رومي شيباني

ذكرت وسائل إعلام محلية في لبنان أن زوج رومي شيباني هو جرّاح التجميل اللبناني الدكتور جورج سماحة.

وأشارت وسائل الإعلام بأن الدكتور جورج سماحة يعمل في ميامي في الولايات المتحدة.

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقال رومي من لبنان للعيش مع زوجها في الخارج.

رينا شيبان

رينا شيباني هي ملكة جمال لبنان لعام 2012.

الأخت التوأم لوصيفة ملكة جمال لبنان 2012 رومي شيباني

ولد التوأم رومي ورينا في زحلة شرق لبنان.

يبلغ طول رينا 178 سم.

من هوايات رينا السباحة والطهي

حاصلة على ماجستير في الهندسة الداخلية من جامعة الروح القدس - الكسليك (USEK)

خطوبة رينا شيباني

وكانت رينا قد أعلنت في عام 2019 خطوبتها من شاب لبناني دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، لكن على ما يبدو أن الخطوبة قد انتهت فحساب رينا على إنستغرام لا يظهر أي صورة لها رفقة خطيبها.