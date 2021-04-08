شاهد أضخم وأقدم شجرة "رودودندرون" في إنجلترا.. تتسع لحافلة لندن ذات الطابقين داخلها

نمت أضخم شجرة "رودودندرون" في إنجلترا بشكل كبير هذا العام، وتبدو أكبر وأفضل من أي وقت مضى حتى أنه أصبح من الممكن لحافلة لندن ذات طابقين أن تصطف بداخلها بكل سهولة ويُسر.

وعادة ما تجذب هذه الشجرة الشهيرة عشاق النباتات والأزهار حول العالم، ولكن بسبب جائحة "كورونا" وما رافقها من إغلاقات عام تم إغلاق الفندق الذي تقع فيه.

لكن هذا كله سيتغير يوم الاثنين المقبل مع إعادة الافتتاح المقرر لفندق South Lodge الواقع في مدينة "هورشام" غربي ساسكس حيث سيستقبل الزوار من جديد.

وأطلق على الشجرة المزهرة اسم The Big Rhodey أي "رودي الكبيرة، وزرعها المستكشف الفيكتوري "فريدريك دو كين جودمان" منذ حوالي 120 عامًا - قد نمت بشكل كبير على مر السنين.

وقال البستاني الرئيسي في الفندق "بول كولنز" (51 عامًا): "أقوم برعاية الشجرة منذ سنوات، وهي الآن في أفضل حالتها، لا نعرف السبب لأن طبيعتها ليست كذلك”.

وتابع: "لم يكن فصل الشتاء الماضي شديد البرودة، فقد كان مزيجًا من الشتاء والشمس ثم جاء الربيع، وهو ما ساعد الشجرة على النمور بشكل كبير هذا العام".

وعندما تم قياس الشجرة لآخر مرة في عام 2017، كانت بارتفاع 30 قدمًا (9 أمتار) وعرض 40 قدمًا (12 مترًا)، لكن السيد "كولينز" لم يحصل على شريط القياس الخاص به منذ فترة: "لقد مرت بضع سنوات منذ أن قمت بقياس حجمها، لكن يمكنك بسهولة وضع حافلة لندن ذات الطابقين في داخل الشجرة بكل سهولة".



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