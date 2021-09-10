شاهد رد فعل وزير الرياضة السعودي عندما طلب منه إبراز تطبيق توكلنا

تداولت وسائل إعلام محلية سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عندما طُلب منه إبراز تطبيق توكلنا لدى وصوله مقر حفل استراتيجية الكرة السعودية أمس.

وأظهر مقطع الفيديو استجابة الوزير السعودي لطلب موظف الأمن وأظهر التقرير الخاص بتطبيق توكلنا على هاتفه النقال.

فيديو:



شاهد ردة فعل وزير الرياضة بعد أن طُلب منه إبراز توكلنا خلال وصوله مقر حفل استراتيجية الكرة السعودية.



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pic.twitter.com/x6x0xW1nhh — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 9, 2021

وأشاد الوزير السعودي بحرص موظف الأمن على تطبيق التعليمات الصحية وإبراز تطبيق توكلنا، وهو تطبيق إلكتروني معتمد في السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا.

يذكر أن مؤتمر بعنوان "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية" انطلق أمس لمناقشة أبرز ملامح الخطوات الخاصة بتطوير كرة القدم في البلاد.

وحول استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم للأندية قال وزير الرياضة على هامش كلمته في الحفل: "حسب علمي لا يوجد شيء حتى الآن".

ولد أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود في الرياض بتاريخ 4 يونيو عام 1983، وهو الابن الثاني للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحفيد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

عُين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزيرًا للرياضة في 25 فبراير 2020.

كما تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم في سبتمبر 2019، خلفا لتركي آل الشيخ.

زُكّيَ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود في 24 مايو 2021 ليكون رئيسًا للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية لمدة أربعة سنوات.