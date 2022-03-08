شاهد مسابقة ملكة جمال القطط في الأردن

شهدت العاصمة الأردنية عمان إقامة الموسم الثاني من مسابقة اختيار ملكة جمال القطط في الأردن بمشاركة واسعة وبرعاية شركة متخصصة في بيع طعام القطط.

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل الذي أقيم في فندق "ديز إن" في عمان يوم السبت الماضي وانتهى بتتويج ملك وملكة جمال القطط في الأردن.

مسابقة جمال القطط في عمان الأردن



ترى القيامة مش مطولة ...!!! pic.twitter.com/ilf99dNH3j — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) March 7, 2022

وبحسب إعلان المسابقة، فقد نصت شروط المشاركة على أن تكون القطط جميعها خالية من الأمراض بشكل عام، ومن فئة الشورت هير والونج هير للمسجل والمحلي.

كما اشترط أن يكون عمر القط المشارك فوق الـ 5 شهور، وأن تكون القطط جميعها خالية من الأمراض بشكل عام.

وحظيت المسابقة على تفاعل كبير بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من عبر عن إعجابه لإقامة هذه المسابقات في الأردن وتناقلوا صورًا من المسابقة واعتبروها وسيلة ترفيه لطيفة في الوقت الذي يسعى فيه الفرد إلى نسيان همومه بقراءة أخبار لطيفة.

في حين سخر بعض النشطاء من المسابقة وانتقدوا التوقيت الذي أقيمت به في الوقت الذي يواجه فيه الشارع الأردني أزمات مالية خانقة.

يذكر أن القطة ليزا من نوع "لونج هير" كانت قد فازت بمسابقة ملكة جمال القطط في الموسم الأول للمسابقة، والتي أقيمت لأول مرة قبل عامين.

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