البوابة - تُعد وجبة الشاورما أحد أكثر الأطباق شهرة وشعبية في الوطن العربي، ويقبل الكثيرين على تناولها بنوعيها (الدجاج أو اللحم)، لكن هل لك أن تتخيل بأن أحد المطاعم بدأ بتقديم شاورما بطعم السمك.

تداول رواد منصة "إكس"، تويتر سابقًا، مقطع فيديو تم التقاطه من أحد المطاعم الذي بدأ الترويج لطبق "الشاورما بطعم السمك"، والمقرر إطلاقه الجمعة المقبل مع صلصلة البقدونسية (البقدونس والطحينية).

استقبلت منصات التواصل الاجتماعي طبق "شاورما السمك" بانقسام كبير، وعبر كثيرون عن استغرابهم الشديد من "النكهة الجديدة" ورأوا بأنها "مريبة" و"غير مقبولة" بالنسبة لهم ولن يفكروا أبدًا في تجربتها.

مطعم يُقدم شاورما بطعم السمك🤯



-هل تفكر بتجربتها؟ pic.twitter.com/BRcb3OL7Ig — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 29, 2023

في المقابل، عبّر عدد من المعلقين عن رغبتهم الشديدة في تجربة "شاورما السمك"، خاصة وأنهم من عشاق السمك، وقد يدفعهم الحماس إلى تناولها.

ولم يتسنّ لموقع البوابة الوصول إلى اسم أو مكان تقديم "طبق الشاورما بالسمك"، إلا أن عدد من المعلقين ذكروا بأنه في العاصمة السعودية الرياض.

شاورما بطعم السمك

وبهذه المناسبة، نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لتقديم طبق شاورما بطعم السمك.

المكونات

4 فيليه سمك من اختيارك ويفضل سمك القاروص

نصف كوب طحينة

نصف كوب من عصير الليمون

3 فصوص (حسب الرغبة) من الثوم

كوب جوز مطحون

حفنة من الكزبرة أو الشبت أو البقدونس المسطح

4 حبات طماطم متوسطة

1 حبة أفوكادو كبيرة

زيت الزيتون حسب الحاجة

البهارات:

2 ملاعق صغيرة من السماق

1½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

رشة قرفة

قليل من الملح

طريقة التحضير