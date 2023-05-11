هل شاورما الأردن هي الأفضل في الشرق الأوسط؟ مسؤولة أمريكية تجيب

البوابة - آخر ما كانت تتوقعه نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت أن تواجه سؤالًا يتعلق بالطعام وتحديدًا الشاورما خلال إحدى جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي.

وخلال جلسة الكونغريس، التي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت عقدها، وجه السيناتور روبرت مينينديز عضو لجنة العلاقة الخارجية في الكونغرس الأمريكي سؤالًا لـ يائيل لمبرت يتعلق بالشاورما.

شاورما الأردن حاضرة في الكونغرس الأمريكي

خطفت يائيل لمبرت، مرشحة إدارة بايدن للعمل كسفيرة للولايات المتحدة في الأردن الأضواء في تصريح ثان لها عن لذة الشاورما الأردنية حين سألها احد أعضاء لجنة العلاقة الخارجية في الكونغرس في جلسة الإستماع”أي شاورما أفضل في الشرق الأوسط؟” فقالت بأن المسألة حساسة لكن الأردنية هي الأفضل”. pic.twitter.com/ojEHF9GKPs — عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) May 10, 2023

وقال السيناتور موجهًا حديثه للمسؤولة الأمريكية: "قبل أن أخوض في هذا الأمر، أدرك تمامًا أنك مشهورة نوعًا ما بحبك للشاروما، وقد ظهر ذلك جليًا من خلال صورك بالشاورما خلال رحلتك في الشرق الأوسط، أعرف تمامًا أنه سؤال حساس للغاية، لكن أين توجد افضل شاورما".

وعلى ما يبدو أن يائيل لمبرت قد فهمت القصد من سؤال السيناتور، لترد عليه مازجة: "بالفعل، إنه سؤال حساس للغاية ويمكنك أن تتسبب لي بمشاكل في المنطقة، لكن اعتقد أن الإجابة غير مفاجئة باعتبار المكان الذي تم ترشيحي للذهاب إليه، وفي رأي أن المنافسة متقاربة للغاية، فإن أفضل شاورما موجودة في الأردن هي الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط".

وأثار الحوار الذي جمع السيناتور الأمريكي بنائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور العربي الذي دخل هو الآخر في سجال طويل حول "أفضل شاورما في الشرق الأوسط".

وانتقل السؤال حول "أفضل شاورما في الشرق الأوسط" من الكونغرس الأمريكي وانتقل نحو منصة التدوين "تويتر"، إذ تحيز كل مغرد لطبق الشاورما في بلده قائلًا بأن الشاورما في بلدي هي الأفضل دون منازع.

يائيل لمبرت تأكل الشاورما في الأردن

وكان الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الأردن على موقع فيسبوك قد نشر في 2021 مقطع فيديو ظهرت فيه نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت وهي تبحث عن أفضل شاورما.

وشوهدت لمبرت وهي تأكل الشاورما في شوارع العاصمة عمان في ختام زيارتها للأردن، وذكرت بأن الشعب الأمريكي يحب المجيء إلى الأردن ويحب تناول الشاروما.