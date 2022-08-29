فزعة أردنية تنقذ صاحب مطعم شاورما من الإفلاس .. وابنته كلمة السر

لم تتوقع فتاة أردنية أن منشور مؤثر كتبته على منصات التواصل الاجتماعي، تلتمس فيه "فزعة" الشعب الأردني، قد يتحول إلى دعاية ناجحة لمطعم "شاورما سهول سحاب" المملوك لوالدها.

وبدأت حكاية مطعم "شاورما سهول سحاب" حين نشرت فتاة لم تكشف عن اسمها مناشدة عبر تطبيق فيسبوك تطلب من خلالها دعم مطعم والدها الذي يواجه شحًا في الطلبات الأمر الذي تسبب في تردي أحواله المادية والمعيشية.

وذكرت الفتاة في منشورها أن مبيعات مطعم والدها تسبب له بحزن شديد حتى إنه غاب عن المنزل لثلاثة أيام مؤكدة خبرة والدها في مجال إعداد الشاورما منذ عام 2003 وأنه اشتهر بـ"خلطة شهية" معروفة لدى الجميع.

وحول أسعار مطعم "شاورما سهول سحاب"، ذكرت الفتاة أنها في متناول يد الجميع وهو المعيل الوحيد لعائلتها.

وأكدت الفتاة في منشورها بأنها لا تملك المال كي تتعاون مع المشاهير من أجل الإعلان لديهم.

وفي أقل من ساعات من نشر المناشدة، انهالت طلبات الشراء من مطعم "شاورما سهول سحاب" الكائن جنوبي العاصمة عمان الذي أصبح حديث الرأي العام الأردني.

وشكرت الفتاة الأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها مؤكدة أن هذا الموقف ليس بغريب على الشعب الأردني المعروف بشهامته ونخوته.

ربى ابنة صاحب محل "سهول سحاب" تقبل رأس والدها..



الله يحفظهم لبعض يا رب 😍😍❤️



تصوير الصحافية في العربية الأردن @dara_abutaha pic.twitter.com/TIPQttHJmA — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 29, 2022

وزير العمل يزور مطعم شاورما سهول سحاب

كما توجه وزير العمل الأردني نايف استيتية نحو مطعم "سهول سحاب" للتعبير عن دعمه للمطاعم المحلية ودور الفتاة في دعم والدها.