شبل يام بوضعٍ صحي حرج … ومناشدات لعلاجه في السعودية

توسلت عائلة المنشد الكويتي حسين العجمي، المعروف بـ شبل يام ، الجهات الرسمية في بلادهم بتسهيل عملية نقل ابنهم إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم بعد دخوله في حالة صحية حرجة نتيجة تعرضه لحادث سير مؤلم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والسعودية تسجيل صوتي لشقيق حسين يناشد فيه الجهات المعنية في بلاده بمساعدهم في نقل ابنهم إلى السعودية بعد دخوله في غيبوبة.

في هذا المشهد الذي وصلني من والد الشاب حسين العجمي .

شقيقه يتحدث عن الوضع الصحي لإخيه . ويصفه بالحرج جداً ويأمل مساعدتهم في نقله . لإحد المستشفيات بالسعودية

#شبل_يام #شبل_يام_محتاج_امر_أخلا pic.twitter.com/FYi9AgNDEk — عوض آل عاطف (@awadalyaami) February 19, 2022

ويُسمع في التسجيل الصوتي شقيق العجمي وهو يقول بأن شقيقه شبل يام بحاجة لأمر إخلاء إلى السعودية بأسرع وقت للعلاج مطالبا النشطاء بدعم هذا المطلب عبر حساباتهم على موقع تويتر.

وعبر وسم “#شبل_يام_محتاج_أمر_إخلاء"، الذي تصدر الترند السعودي خلال الساعات القليلة الماضية مع 22 ألف تغريدة، طالب المغردون بضرورة التدخل السريع من أجل إنقاذ الطفل حسين.

كما طالب المغردون من وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، بسرعة التدخل وتسهيل أمر نقل المنشد إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم.

كلام والد حسين الله يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه #وفاة_شبل_يام_دماغياً pic.twitter.com/ciYdUOExPr — زياد (@qo_9n) February 16, 2022

وكان المنشد شبل يام قد تعرض يوم الأربعاء الماضي لحادث سير مؤلم أثناء توجهه من السعودية إلى الكويت، ليدخل على إثره قسم العناية المركزة في مستشفى العدان.

وتضاربت حينها الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للمنشد حسين، بين من أكد بأن الطفل دخل في حالة غيبوبة كاملة وبين من أكد بأنه في وضع صحي حرج لكنه لم يدخل غيبوبة.

شبل يام

هو المنشد حسين العجمي كويتي الجنسية يبلغ من العمر عشر سنوات.

اشتهر شبل يام بنشيده الشيلات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل محققًا نسب مشاهدة كبيرة.

ويتابع العنزي على موقع "يوتيوب" أكثر من 90 ألف شخص، فيما يبلغ عدد متابعيه على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 284 ألف شخص.

الشيلة السعودية

شيلة هي فن شعبي من الموروث الشعبي في السعودية وبعض دول الخليج العربي واليمن.

تعتبر الشيلة أحد أنواع الحداء، وهو التغني بالشعر، وتختلف الشيلة عن الموال والغناء، بأن الموال تكثر فيه أحرف المد، وهو أقرب للغة العادي مع كثرة المدّ، أما الغناء فيكون بالآلات الموسيقية، والشيلة أقرب للغناء، ويستخدم فيها ألحان غنائية بدون المعازف.