ما حقيقة وفاة المنشد الكويتي شبل يام

تصدر اسم المنشد الكويتي حسين العجمي، المعروف بـ"شبل يام"، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية والكويت بعد إعلان نبأ تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته إلى بلاده قادمًا من السعودية.

وعبر وسم "#شبل_يام" تسائل المغردون عن الوضع الصحي للمنشد الكويتي سائلين الله أن يتفضل عليه بالشفاء والعافية، وسط تداول أنباء حول وفاته دماغيًا بعد تناقل تسجيل صوتي نسب لوالده يعلن فيه هذا النبأ المحزن.

كلام والد حسين الله يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه #وفاة_شبل_يام_دماغياً pic.twitter.com/ciYdUOExPr — زياد (@qo_9n) February 16, 2022

فيما نقل أحد المغردين عن مصدر مقرب من العجمي بأن المنشد ما يزال حيًا لكنه دخل في حالة غيبوبة ولا توجد في أي كسور في جسده بسبب الحادث المروّع.

وذكر المصدر بأن شبل بام يخضع للعلاج في غرفة العناية المركزة.

كما تناقل المغردون عبر الوسم ذاته صورة لشخص في غرفة العناية المركزة، قيل بأنها تعود للمنشد شبل يام، وهو موصولًا بالأجهزة الطبية، لكن لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحتها، وما إذا كانت تعود للمنشد أم لا.

شبل يام

هو المنشد حسين العجمي كويتي الجنسية يبلغ من العمر عشر سنوات.

اشتهر شبل يام بنشيده الشيلات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل محققًا نسب مشاهدة كبيرة.

ويتابع العنزي على موقع "يوتيوب" أكثر من 90 ألف شخص، فيما يبلغ عدد متابعيه على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 284 ألف شخص.

الشيلة السعودية

شيلة هي فن شعبي من الموروث الشعبي في السعودية وبعض دول الخليج العربي واليمن.

تعتبر الشيلة أحد أنواع الحداء، وهو التغني بالشعر، وتختلف الشيلة عن الموال والغناء، بأن الموال تكثر فيه أحرف المد، وهو أقرب للغة العادي مع كثرة المدّ، أما الغناء فيكون بالآلات الموسيقية، والشيلة أقرب للغناء، ويستخدم فيها ألحان غنائية بدون المعازف.

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