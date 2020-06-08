شجار بين والدة نيمار وحبيبها الذي يصغرها بـ30 عامًا.. والنهاية دامية ‎

استجوبت الشرطة البرازيلية والدة نجم كرة القدم "نيمار" وعشيقها "راموس" الذي يصغرها بـ30 عامًا بعد نشوب مشاجرة عنيفة بينهما هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت الشرطة البرازيلية التحقيق في الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي حيث تم استدعاء والدة نيمار، نادين غونسالفين يوم السبت، لتقديم إفادة رسمية حول ما حدث.

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ووفقًا للمعلومات التي سربتها الشرطة، اتضح أن الزوجين، اللذين عادا مؤخرًا للعيش سويًا بعد بضعة أسابيع من الانفصال، أن الأمر يتعلق بـحادث منزلي، بعد مشادة، حين قام "راموس" بضرب إحدى النوافذ بيده حيث نقل على أثرها الى المستشفى.

وكشفت الصحيفة بأن "راموس" يحتاج إلى 12 غرزة في ذراعه.

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فيما قالت متحدثة باسم والدة "نيمار": "كان هناك حادث محلي مع راموس، اعتقدت نادين أنه من الأفضل استدعاء سيارة إسعاف كإجراء وقائي لكنها بخير. كل شيء على ما يرام".

وفقًا لمراسل موقع "ريو دي جانيرو إكسترا" الإخباري، فإن أحد الجيران يزعم أن والدة نيمار و"راموس" كانا يتجادلان في شقتهما في الليلة المعنية.

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وتقول تقارير غير مؤكدة من البرازيل إن "راموس" قام بلكم النافذة بيده أدت إلى إصاباته.

فيما قال متحدث باسم "نيمار": " أنه لم يكن هناك اعتداء، بل مجرد حادث داخلي أدى إلى إصابة ذراع راموس بجروح بالغة".

وأضاف: "إنه لا يزال يتعافى. كلاهما يعملان بشكل جيد ويستمران في روتينهما اليومي".

يذكر أن "نادين" و"راموس" بدآ المواعدة في أبريل الماضي، لكن الصحافة البرازيلية ذكرت أنهنا انفصلا لفترة من الزمن ثم عادا معًا في 21 مايو الماضي.

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