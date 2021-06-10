شجرة لكل شهيد.. مبادرة مغربية لتضامن مع الشعب الفلسطيني

أطلقت مجموعة من شاب المغرب مبادرة تحمل في طياتها معانٍ إنسانية واجتماعية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في كفاحهم أمام الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وتضمنت المبادرة، التي تحمل عنوان "لكل شهيد شجرة"، زرع شجرة لكل شهيد ارتقى في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتضمنت المبادرة زرع 100 شجرة - كمرحلة أولى - في مدينة طنجة المغربية تحمل كل واحدة منها اسم شهيد فلسطيني.

وقال المتطوعون لمواقع إعلامية مغربية بأنهم اعتمدوا على شبان يعيشون في فلسطين المحتلة من أجل تزويدهم بأسماء الشهداء، وأن كل من ينضم إليهم يحصل على بطاقة باسم شهيد ليضيفها إلى الشتلة التي يزرعها.

وتأتي المبادرة كتضامن رمزي مع الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة والقدس خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو 2021.

وكانت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أطلقت قبل أسابيع نداء لتنظيم يوم وطني تضامني مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة أكثر من 15 هيئة مغربية مجتمعية سياسية ودعوية وحقوقية ونقابية وجمعوية، وقد استجابت لهذا النداء حوالي 40 مدينة مغربية.

ودعت حركة التوحيد والإصلاح -المقربة من حزب العدالة والتنمية- كافة الهيئات الشعبية المناصرة لقضية فلسطين، إلى توحيد الجهود للقيام بكافة الأنشطة والفعاليات الداعمة لهبة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تنظيم مسيرة وطنية شعبية يعبر فيها المغاربة عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضهم للاحتلال الصهيوني.

كما أرسلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة تتكون من 40 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للحالات الطارئة وبطانيات.