شرطة نيويورك تطلق كلبًا آليًا جديدًا "مخيفًا" في شوارع مانهاتن

أثار كلب آلي أطلقته شرطة مدينة نيويورك الأمريكية في شوارع حي مانهاتن الفاخر تساؤلات لدى السكان المحليين إن كان قد بدأت بالفعل استخدامهم بدلاً من الكلاب البوليسية.

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع التدوين "تويتر" الروبوت وهو يهرول خارج مبنى في شارع 28 شرق أمام اثنين من ضباط شرطة نيويورك، ثم ينزل ببطء على الدرج بينما ينظر المارة بتعجب وذهول.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH — THEE DON (@1800SPOILED) April 12, 2021

وأبدى رواد "تويتر" مخاوف بشأن الخصوصية وتنبؤات الأمن السيبراني لبعض سكان نيويورك، بعد أن تم رصد الآلة ذات الأربع أرجل داخل مجمع سكني عام في مانهاتن يوم الاثنين، حيث يمكن سماع امرأة تقول: "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل في حياتي".

وتم صنع الروبوت الذي يتم التحكم فيه عن بُعد بواسطة شركة Boston Dynamics، وهي شركة روبوتات تشتهر بمقاطع الفيديو الفيروسية لآلات ترقص وتعمل بمهارة تشبه الإنسان، حيث يمكن الكلب الآلي أن يفتح الأبواب، وهي قوية بما يكفي للمساعدة في جر عربة ذات 18 عجلة.

ومنذ أكتوبر الماضي، أرسلت شرطة نيويورك الروبوت إلى عدد قليل من مسرح الجريمة وحالات الرهائن، مما أثار مخاوف من المراقبة غير المرغوب فيها وتساؤلات حول استخدام الإدارة للأموال العامة.

ويأتي الكلب الآلي مزودًا بأجهزة استشعار ومصابيح وكاميرات آلية قادرة على جمع "بيانات غير محدودة"، ويباع بسعر يبدأ من 74000 دولار.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الكلب الآلي كان في وضع الاستعداد، لكن لم يتم استخدامه، خلال نزاع محلي في شارع 28 شرق بعد ظهر يوم الاثنين، بعد أن قام رجل بتحصين نفسه داخل غرفة مع أم وطفلها، ظهر الضباط وأقنعوه بالسماح لهم بالخروج. وقالت الشرطة إن الرجل اعتقل لحيازته أسلحة.

الأمير حمزة يرتدي ربطة عنق والده الملك حسين في أول ظهور علني له الى جانب شقيقه

أميرة أردنية تحتفل بخطوبتها.. ووالدتها تهنئها بعبارات دافئة

زفاف أسطوري للأميرة نور بنت عاصم من رجل الأعمال السعودي عمرو آل زيدان