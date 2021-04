شرطة نيويورك تطلق كلبًا آليًا جديدًا "مخيفًا" في شوارع مانهاتن

أثار كلب آلي أطلقته شرطة مدينة نيويورك الأمريكية في شوارع حي مانهاتن الفاخر تساؤلات لدى السكان المحليين إن كان قد بدأت بالفعل استخدامهم بدلاً من الكلاب البوليسية.

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع التدوين "تويتر" الروبوت وهو يهرول خارج مبنى في شارع 28 شرق أمام اثنين من ضباط شرطة نيويورك، ثم ينزل ببطء على الدرج بينما ينظر المارة بتعجب وذهول.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH