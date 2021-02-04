شقراء برفقة بطل فورمولا-1 لويس هاملتون في بيفرلي هيلز .. والجمهور يتساءل عن هويتها

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بفتاة شقراء شوهدت وهي تخرج من أحد فنادق بيفرلي هيلز تبعها بدقائق بطل سباق سيارات فورمولا-1 البريطاني "لويس هاملتون".

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صورًا للفتاة وهي خارجة من الفندق في تمام الساعة 9:30 صباحًا وبعدها بدقائق شوهد "هاملتون" وهو يخرج "بخجل" نحو سيارته المرسيدس المتوقفة.

وخلال ساعات، تمكنت الصحيفة من التوصل الى هوية الفتاة والتي تبين بأنها عارضة الأزياء الأمريكية "جريس ليندلي".

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وكانت "جريس" ترتدي "كروب توب" باللون الأسود مع جاكيت منفوخ بنفس اللون وبنطال جينز باللون الأزرق، فيما كان "هاملتون" يرتدي بدلة رياضة بألوان "التاي داي".

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ويمضي هاميلتون عطلة في كاليفورنيا حاليًا حيث يتعافى من آثار فيروس كوفيد -19 الذي أصيب به قبل بدء جائزة البحرين الكبرى، وقال لمتابعيه عبر إنستغرام: "مرحبا أيها العالم، مضى وقت طويل لم أتواصل معكم، أتمرن يوميًا بصعود الجبل وقطع مسافة 3400 متر قاتلة. أحب التمرن في المرتفعات، الأكسجين يكون أقل لذا تكون التمرينات أصعب وعندما أعود أركض في مستوى سطح البحر وأشعر بنسمات الهواء".

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