شقيقة أمير قطر الشيخة هند تصطحب ابنها تميم في افتتاح كأس العالم (صورة)

ما تزال أصداء حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر 2022 تتردد في أنحاء العالم أجمع لما غلب عليه من لمسة "عربية إسلامية تاريخية" بدأ بتلاوة القرآن الكريم وانتهى برقصة العرضة الخليجية وشهد ظهور النقاب الخليجي مع لمسة غربية عصرية.

وفي الوقت الذي انشغلت وسائل الإعلام العالمية بتغطية الحدث التاريخي وتوثيق اللحظة التي أعلن خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن انطلاق البطولة رسميًا، رصد مراقبو الحدث تواجد الشيخة هند آل ثاني، شقيقة أمير دولة قطر.

الشيخة هند ترافق والدتها في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2022

الشيخة هند في افتتاح كأس العالم

وظهرت الشيخة هند آل ثاني إلى جانب والدتها الشيخة موزة بنت ناصر على منصة كبار الشخصيات في استاد البيت الذي شهد حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب القطري أمام منتخب الإكوادور.

وبحسب الصور التي نشرتها الشيخة موزة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فقد حرصت الشيخة هند على اصطحاب ابنها الصغير تميم ليرافقها في هذا الحدث التاريخي.

كما تعمدت الشيخة هند على ارتداء عباءة باللون العنابي كطريقة منها لدعم منتخب بلادها الذي يطلق عليه لقب "العنابي" من قِبل الإعلام القطري والعربي عمومًا نظرًا إلى لون علم البلاد الذي ينفرد بهذا اللون من بين جميع أعلام الدول الأخرى في العالم.

وتعد الشيخة هند من الشخصيات المشهورة في الوطن العربي بسبب نشاطها المجتمعي في بلدها قطر رغم حرصها على عدم كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية وأسرتها وأطفالها.

وذكر أحد المعلقين على الصورة بأن الشيخة هند آل ثاني متزوجة من الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني الذي يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo.

من هي الشيخة هند آل ثاني

اسمها الكامل: الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

الشيخة هند بنت حمد آل ثاني تاريخ الولادة: 15 أغسطس 1984

15 أغسطس 1984 والدها: أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والدتها: الشيخة موزا المسند

الشيخة موزا المسند شقيقها: أمير دولة قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

تعليم الشيخة هند آل ثاني

حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إتش إي سي باريس في قطر.

حصلت على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة.

حفل افتتاح كأس العالم

احتضن ملعب البيت في مدينة الخور شمالي العاصمة القطرية الدوحة حفل افتتاح نهائيات كأس العالم قطر 2022 بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعديد من قادة ورؤساء الدول العربية.

وشهد حفل افتتاح كأس العالم دلالات رمزية عدة عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، والتي تم دمجها بعروضٍ موسيقيةٍ غربية عبر مؤثرات بصرية تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة الدولية.

وقسمت فقرات حفل افتتاح كأس العالم 2022 إلى 7 لوحات تصويرية دارت معظمها حول ثقافة قطر الخليجية وقيما وأهمية احترام الآخر وحرصها على تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن العالم العربي، والتي يمكن تصحيحها عن طريق الحوار.