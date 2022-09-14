شهود عيان يكشفون تفاصيل صادمة حول نحر فتاة المنصورة بمصر

استيقظ أهالي مدينة المنصور، عاصمة محافظة الدقهلية بمصر، صباح اليوم على وقع محاولة نحر فتاة من قبل أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس.

وسارعت وسائل إعلام محلية في مصر إلى تغطية تفاصيل محاولة قتل فتاة في المنصورة ليلة الثلاثاء الأربعاء، التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ"جريمة المنصورة"، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية التحقيق في مجرياتها.

وذكرت شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية أنها تلقت بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على فتاة وطعنها باستخدام سلاح أبيض "البلطة" كانت بحوزته وإصابتها في منطقة الرقبة والرأس.

وانتقلت قوات الأمن نحو محل البلاغ بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة خلف أحد البنوك، وبالفحص تبين أن الفتاة المشار إليها في البلاغ في العقد الثاني من عمرها وتم نقلها إلى المستشفى فورًا وهي بحالة صحية حرجة.

وخلال التحقيق الأولي مع شهود العيان، تم الكشف أن مشاجرة وملاسنة وقعت بين الفتاة مع شابين قبيل التهجم عليها من قبل أحدهما بالسلاح الأبيض وسط تداول أنباء عن وجود علاقة تجمعها بأحدهم.

وقال أحد شهود العيان أن عدة أشخاص حاولوا التدخل بعد سماع صراخ الفتاة، إلا أنها رفضت ذلك وذكرت بأنها زوجة أحدهم.

وبعد لحظات، سُمع الشاب وهو يقول للفتاة "هعورك" (سأصيبك!)، لترد عليه بالقول: “لو راجل عورني" (رسالة تهديد) ليرد عليها بضربها بسلاح أبيض كان بحوزته في منطقة الرقبة والرأس مرددًا (أنا أرجل من عيلتك) وسدد للها طعنة ثالثة.

وأشار شهود عيان إلى أن مجموعة من المتواجدين سارعوا إلى احتجاز الشابين وتسليمهما لقوات الأمن ونقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج.

بيان وزارة الداخلية المصرية

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا حول جريمة المنصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" والذي جاء على النحو التالي:

وبالتالي، فإن التحقيقات الأولية تدعم أقوال شهود العيان حول وجود علاقة تجمع الفتاة بالشاب المعتدي، وبأن تعرضها للمعاكسة من قبل الشاب الثاني أثار حفيظتها وجعلها تنتقد الشاب الذي هو على علاقة معها الأمر الذي أدى إلى تطور الخلاف وإقدامه على الاعتداء عليها بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرقبة.

جريمة المنصورة

ولم يتم ذكر اسم الفتاة المصابة بعد تعرضها لهجوم من قبل شابين في محافظة المنصورة.

فتاة المنصورة

أعادت جريمة الاعتداء على فتاة المنصورة حوادث قتل الفتيات شهدتها مصر مؤخرًا، الأولى وقعت في المنصورة وراحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف، والثانية في الشرقية وراحت ضحيتها الطالبة سلمى بهجت، ناهيك عن مقتل الطالبة أماني الجزار في محافظة على يد شاب رفضت الارتباط به قبل أن يُقدم على الانتحار.