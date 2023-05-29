البوابة - لقى فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة احتفالات عارمة في عدد من العواصم العربية، فيما تصدرت وسوم اسمه مواقع التواصل الاجتماعي بعد جولة انتخابية اتسمت بالتنافس الشديد أمام مرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وبعد إعلان هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، أضيئت "أبراج الجابر" الشهيرة في مدينة لوسيل القطرية بصورة الرئيس التركي المنتخب وصورة العلم التركي.

كما توجه أهالي الدوحة نحو الشوارع للتعبير للتعبير عن سعادتهم بفوز الرئيس التركي الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع الرئيس القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

شوارع قطر تحتفل بفوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة في تركيا pic.twitter.com/9Z0KykQcjX — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) May 28, 2023

وعجّت شوارع الدوحة بالمحتفلين الذين توجهوا بمركباتهم نحو قلب العاصمة رافعين العلمين التركي والقطري شوهد المحتفلون في شوارع الدوحة رافعين العلمين التركي والقطري.

كما رفع عدد من المحتفلين لافتات مكتوب عليها تبريكات لأردوغان وحزبه على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

مسيرات في #قطر احتفالا بفوز الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2028 .. pic.twitter.com/NWREyMxXxY — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 28, 2023

وسم أردوغان

تصدر وسم "أردوغان" و"الانتخابات التركية" قائمة الوسوم الأكثر تفاعلًا على موقع التدوين "تويتر" في كل من قطر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق والمغرب ومصر.

أمير قطر يُهنئ أردوغان

هنّأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر".

وجاء في تغريدة الرئيس أردوغان: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقّق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدّم ورخاء، ولعلاقات بلديْنا القوية مزيدًا من التطور والنماء".

وكان أردوغان قد حصل على 27.4 مليون صوت (52.11%) بعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع في عموم البلاد، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على نحو 25.2 مليون صوت (47.89%)، بعدما أدلى أكثر من 52.5 مليون مواطن تركي بصوته في صناديق الاقتراع، إذ بلغت نسبة الإقبال على الصناديق نحو 84%.