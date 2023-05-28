غرائب وطرائف الانتخابات التركية.. خروف وببغاء في غرف الإقتراع

البوابة - شهدت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية التي بدأت صباح اليوم الأحد، 28 مايو، بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، مشاهد طريفة وغريبة حازت على اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وربما احتل صدارة هذه المشاهد اللحظة التي اصطحبت فيه ناخبة تركية خروفها الصغير إلى غرفة التصويت في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة ساريير، في القسم الأوروبي من اسطنبول.

غرائب وطرائف الانتخابات التركية

وحرص الخروف الصغير على الاهتمام بمظهره وهندامه لدى مشاركته في "العرس الوطني"، إذ ظهر مرتديًا سترة مخططة بالأسود والأبيض.

وأثار مشهد الخروف الناخب دهشة المتواجدين في المركز الانتخابي الأمر الذي دفع أحدهم إلى توثيق المشهد ونشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما حظي مشهد الزوجين التركيين وهما يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية التركية، مرتديان اللباس الفلكلوري القوقازي، وذلك في إحدى الدوائر الانتخابية بولاية قارص، على تفاعل واسع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

أما التركي الذي جاء إلى مركز التصويت في اسطنبول مرتديًا الزي العثماني وحاملاً على يده ببغاء، فقد أثار إعجاب الكثيرين الذين رأوا بأنه ذكرهم بالمسلسلات التركية التاريخية.

كما حرص أحد المواطنين الأتراك على توثيق لحظة دخوله مركز الاقتراع في ولاية ديار بكر مرددًا تكبيرات الإحرام "لبيك اللهم لبيك" قبل أن يكشف عن اختياره للتصويت للرئيس رجب طيب أوردوغان.



أما في ولاية دوزجة التركية، فقد استهلا زوجين اليوم الأول من حياتهما الزوجية بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية التركية

يذكر أن التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بدأت صباح اليوم يستعد الأتراك لاختيار اسم الرئيس الثالث عشر لبلادهم والذي سيحكم تركيا حتى 2028.

ويتنافس في جولة الإعادة كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية قد جرت في 14 مايو وانتهت دون فائز حيث لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.

ومع ذلك، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.5 في المائة من الأصوات، بينما حصل زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو على 44.9 في المائة من الأصوات.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا "جولة الإعادة" عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.