شيخة كويتية تصل الأردن لحضور عقد قران الأميرة إيمان.. من هي؟

البوابة - تتمتع العائلة المالكة الأردنية بشعبية كبيرة بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم، وهو ما كشفته عبارات التهنئة والحب التي تلقتها عندما بدأت أخبار زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستعد والدا العروس الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا اليوم الأحد لعقد مراسم قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس بحضور أفراد العائلة المالكة الأردنية.

ومن غير المعروف ما إذا تمت دعوة أفراد العائلة المالكة من الممالك الأخرى حول العالم لحضور حفل زفاف الأميرة إيمان، باستثناء الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح التي كانت من أوائل الشخصيات التي وصلت الأردن لحضور الحفل.

وكانت الشيخة أمثال الجابر الصباح قد غادرت الكويت صباح أمس السبت، 11 مارس، لتمثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لحضور حفل زفاف وعقد قران السمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

ولدى وصولها الأراضي الأردنية، كان القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور مبارك الهاجري وأعضاء السفارة في استقبال الشيخة أمثال.

من هي الشيخة أمثال

ولدت الشيخة الأحمد الجابر الصباح في عام 1948، وهي هي إحدى بنات أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة.

دراسة الشيخة أمثال

في عام 1979: حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت.

حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة عين شمس في مصر.

إنجازات الشيخة أمثال

تتبوأ منصب رئيس مركز العمل التطوعي في الكويت

متخصصة بالأمور البيئية وناشطة بمجال حماية البيئة وترشيد استخدام المياه.

حياتها الأسرية

مطلقة من ابن عمها الشيخ جابر الحمود الجابر الصباح، ولهما من الأبناء:

الشيخ ماجد

الشيخة ماجدة

الشيخة عالية

الشيخة مشاعل

الشيخة بيبي

عقد قران الأميرة إيمان

تتجه أنظار العالم اليوم نحو المملكة الأردنية الهاشمية التي تحتفل بعقد قران ابنة الملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان من السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس، بحسب ما أعلن الديوان الملكي أن حفل الزفاف سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي.