"شيف الملوك" يكشف الأطباق المفضلة للملك سلمان بن عبدالعزيز.. تعرف عليها

كشف الشيف السعودي توفيق القادري، المُلقب بـ"شيف الملوك"، عن الأطباق المفضلة التي كان يعدها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة آخرين.
وقال القادري في حديث متلفز على إحدى القنوات الإخبارية السعودية بأن الملك سلمان يفضل تناول "المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني"، والأكلات الحجازية بصفة عامة.
فيديو | د. توفيق القادري "شيف الملوك" يذكر لـ #برنامج_120 الأكلات التي يفضلها #الملك_سلمان#الإخبارية pic.twitter.com/KFSq8HIxzI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021
وأشار إلى أنه أعد الطعام للملكين الراحلين فهد وعبدالله اللذين كانا يفضلان الأكلات الحجازية، من مكة والمدينة المنورة وجدة.
وأشار القادري إلى أنه طهى ذات مرة سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي طلب منه أكلة "القنبوري" العمانية، التي كان يجيدها إلى حد كبير.
وقبل أشهر كشف رياض المطيري، الشيف الخاص بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، عن أكلات الراحل المفضلة حيث كان يحب التنوع في الوجبات لكنه كان يفضل "الكريم بروليه" الفرنسي، و"تشوكليت موس" والكوكيز بكل أنواعها.
#فيديو#مفرح_الشقيقي يسأل الشيف #رياض_المطيري: ما هي الأكلات التي كان يفضلها الملك عبدالله رحمه الله؟#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@Riyadalmutari@Mofareh5 pic.twitter.com/9qcn4vyNEY— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 31, 2021
كما كان الراحل يفضل الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني والقرصان.
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