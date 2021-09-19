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"شيف الملوك" يكشف الأطباق المفضلة للملك سلمان بن عبدالعزيز.. تعرف عليها

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:14
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

كشف الشيف السعودي توفيق القادري، المُلقب بـ"شيف الملوك"، عن الأطباق المفضلة التي كان يعدها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة آخرين.

وقال القادري في حديث متلفز على إحدى القنوات الإخبارية السعودية بأن الملك سلمان يفضل تناول "المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني"، والأكلات الحجازية بصفة عامة.

وأشار إلى أنه أعد الطعام للملكين الراحلين فهد وعبدالله اللذين كانا يفضلان الأكلات الحجازية، من مكة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار القادري إلى أنه طهى ذات مرة سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي طلب منه أكلة "القنبوري" العمانية، التي كان يجيدها إلى حد كبير.

وقبل أشهر كشف رياض المطيري، الشيف الخاص بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، عن أكلات الراحل المفضلة حيث كان يحب التنوع في الوجبات لكنه كان يفضل "الكريم بروليه" الفرنسي، و"تشوكليت موس" والكوكيز بكل أنواعها.

كما كان الراحل يفضل الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني والقرصان.

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كلمات دالة:الملك سلمان بن عبدالعزيزأكلات سعوديةالملك عبدالله بن عبدالعزيزالملك فهد بن عبدالعزيزالسفرة السعودية

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