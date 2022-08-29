صبي يتحول إلى أصغر عارضة أزياء متحولة جنسيًا في العالم

أصبح "نويلا مكماهر" إلى حديث رواد مواقع التواصل باعتباره أول وأصغر عارضة أزياء متحولة جنسيًا في العالم.

وزعم والدا نويلا، دي ماكماهر 35 عامًا، وراي ماكماهر 32 عامًا، وكلاهما ولد أنثى بيولوجيًّا، ولكنهما الآن غير ثنائيي الجنس، أنه ولد "بشعور قوي وواثق من هويته الأنثوية".

وذكرت والدتها البيولوجية "دي" أن "نويلا" شعر لأول مرة بأنه "فتاة" حين بلغ من العمر ثلاثة سنوات.

نويلا مكماهر (المصدر: New York Post)

وأشارا إلى أن نويلا عُرف "اجتماعيًا" بأنه "أنثى" في الرابعة من عمره وغيرت العائلة شهادة ميلادها القانونية من "صبي" إلى "فتاة" عندما كان في السادسة من عمره.

تصدرت عناوين الصحف في أمريكا الأسبوع الماضي عندما أصبحت أصغر عارضة أزياء متحولة جنسيًا تمشي على منصة عرض الأزياء في نيويورك.

ولفت الطفل المتحول جنسيًّا إلى فتاة، الأنظار إليه خلال مشاركته للمرة الأولى في "أسبوع الموضة في نيويورك" في شباط كواحدة من بضع عارضات متحولات وغير ثنائيات يعرضن الأزياء لصالح شركة Trans Clothing Company، وكان أصغر شخص على الإطلاق يشارك في هذا الحدث.

دي ماكماهر - وراي ماكماهر (ديلي ميل)

وسيشارك الطفل المتحول إلى أنثى في أسبوع الموضة في نيويورك مرة أخرى في أيلول المقبل، ويعتزم كذلك السير على منصة العرض في باريس العام المقبل.

وزعم والداها إن "نويلا" لم تحب ارتداء ملابس الصبيان حتى عندما كانت طفلة صغيرة ولم تحب التصرف مثلهم"، موضحا أنهما في النهاية قاما باصطحابها إلى مركز صحي لمثل هذه الحالة وجاءت بمفردها لمجرد رغبتها في أن تتحرر وتشعر كفتاة".

وشددت على أن أيًّا من والديها لم يجبرها على إجراء التحويل ولم يؤثر عليها بل كان قرارها نابعًا من داخلها لرغبتها في أن تكون فتاة.

أصغر عارضة أزياء متحولة جنسيًا في العالم

أصغر عارضة أزياء متحولة جنسيًا في العالم

نويلا مكماهر (المصدر: New York Post)

قال أحد وكلاء الموضة لصحيفة ديلي ميل: "نويلا ظاهرة، إنها في العاشرة فقط من عمرها، لكنها تمثل الكثير من المتحولين جنسيًا، وهي الأفضل باعتبارها نموذجًا يحتذى به".

يذكر أن والد نويلا البيولوجي تم استبعاده من ملفات تعريف وسائل الإعلام التي نُشرت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن نويلا لمعارضته تحول طفله إلى فتاة.

وكان تيموثي ماكورد ، العالم المقيم في شيكاغو، ضد تحوله لدرجة أنه حاول إجباره على ارتداء بيجامة الأولاد وكسر ذراعه الأمر وتم سجنه بتهمة تعريض الأطفال للخطر.

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