رسومات لشخصيات شيعية في شوارع عمان تثير غضب الأردنيين

أثارت رسومات لشخصيات ورموز شيعية تتحكم بالمشهد الإيراني على جدارية كبيرة في شوارع العاصمة الأردنية عمان غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن رسومات لشخصيات ومرجعيات شيعية بارزة على أحد الجدران في شوارع منطقة ماركا شرقي العاصمة عمان.

ورجح عدد من المعلقين بأن إحدى الرسومات تعود لروح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الإسلامية، فيما قال آخرون بأنها تشبه إلى حد كبير المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي على الرسومات، حمل النشطاء الأردنيون أمانة عمان الكبرى مسؤولية بقاء هذه الرسومات على جدارية كبيرة وسط العاصمة الأردنية عمان.

في المقابل، شكك بعض المعلقين في حقيقة أن يكون مقطع الفيديو قد جرى تصوريه من أحد شوارع عمان، كما قيل سابقًا، ورجحوا بأن يكون التقط في سوريا أو العراق.

السياحة الدينية في الأردن

يذكر أن الأردن يواجه مطالبات إيرانية من أجل السماح بما يسمى "السياحة الدينية" على أراضيه التي تزخر بالعديد من مقامات الصحابة رضوان الله عليهم ومقامات الصحابة الثلاثة زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة.

كما تحتضن أرض مدينة مأدبا، شمالي الأردن، مقام أبو ذر الغفاري، وفي عمان، ثمة كهف أهل الكهف، الذي أقيم عليه مسجد ومركز علمي تابع لوزارة الأوقاف.

وفي الوقت الذي تسمح فيه السلطات الأردنية لجميع السياح بزيارة هذه الأماكن، وتستثني المذهب الشيعي لأسباب أمنية وسياسية.

كما تحرص إيران على التسويق للفوائد المادية في فتح باب السياحة الدينية أمام الحجيج الإيرانيين لأضرحة الصحابة جنوب الأردن وخصوصًا محافظة الكرك باعتبارها تحتضن قبر الصحابي جعفر الطيار.

تذاكر مهرجان العودة الى الرياض : الأسعار - طريقة الحجز

الأعراس الملكية الأردنية: فستان زفاف الملكة نور الحسين

عُقد ذهبي يثير الشكوك حول علاقة حب تجمع ولي عهد المغرب بابنة ملك إسبانيا