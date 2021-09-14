صحافية سعودية تلفت الأنظار في مؤتمر وزير خارجية النمسا.. ماذا فعلت؟

نجحت الصحفية السعودية فاطمة فهد في لفت أنظار الصحافة العالمية لها خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية السعودية والنمسا في الرياض يوم الأحد الماضي 12 سبتمبر 2021.

وخلال تواجدها في المؤتمر الصحفي، رحبت الصحفية فاطمة فهد بوزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية "الكسندر شالنبرج" بلغته الأم "الألمانية" من خلال ميكروفون تلفزيون العربية.

ووسط إعجاب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تحدثت الصحفية فاطمة بطلاقة مع المسؤول النمساوي قبل أن تنتقل للحديث معه باللغة الإنجليزية وتوجيه السؤال له حول الاتفاق النووي مع إيران.

ونالت سرعة بديهة الصحفية السعودية وإتقانها للغتين الإنجليزية والألمانية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالدور الذي باتت تلعبه المرأة السعودية في كافة الميادين.

يذكر أن فاطمة فهد هي صحفية ومذيعة سعودية على قناة العربية، تحمل درجة الماجستير في نظام معلومات إدارة المشاريع.