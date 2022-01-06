صحفي فرنسي: السعودية تتغير والنساء ببطن مكشوف في الشارع

أحدث الصحفي الفرنسي الشعير "جورج مالبرونو" انقسامًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بتصريحات "نارية" وصف فيها التغييرات التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة.

وسرد "مالبرونو" في مقابلة مع قناة "فرنس2" تفاصيل زيارته الى المملكة العربية السعودية برفقة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الشهر الماضي والمظاهر التي رصدها في هذا البلد المحافظ.

وقال "مالبرونو": “تشهد المملكة العربية السعودية تغيرًا ملحوظًا، حيث شاهدت نساء ببطنٍ مكشوف في شوارع المملكة".

وتابع: “أمضيت 3 أيام في السعودية بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي للأمير محمد بن سلمان، لذا فأنا أعترف أن السعودية تتغير بشكل سريع".

وأردف يقول: "لم نعد نرَ النساء بلباس غريب (في إشارة الى العباءة والنقاب)، بل بالعكس، يمكنك اليوم أن تشاهد سرّة النساء في الشارع".

وأثارت تصريحات الصحفي الفرنسي انقسامًا ملحوظًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بين مؤيدٍ لها ومعارض.

ورحب عدد من المغردين برأي الصحفي "مالبرونو" واعتبروها دليلًا وشاهدًا حيًّا على التغيرات التي تشهدها السعودية في ظل رؤية 2030 وخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحويل بلاده الى الوجهة الأولى في العالم على كافة الأصعدة (الترفيهية، السياسية، الاستثمارية، الاقصادية).

كما أشادوا بسلسلة التغييرات الاجتماعية الكبيرة التي تبناها الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة وما رافقها من "إصلاحات اقتصادية"، بينها السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم، وإعادة فتح دور السينما، والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة.

في حين أعرب بعض المغردين عن سخطهم من تصريحات الصحفي الفرنسي خاصة وأنها جاءت بعدما أثارت مظاهر الاحتفال بالكريسماس جدلًا واسعًا في الشارع السعودي.

كما يواجه موسم الرياض 2022 الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية أصواتًا معارضة بدعوى أنها تخالف عادات وتقاليد السعودية التي ما تزال تحتفظ بخصوصية باعتبارها تضم الحرمين الشريفين .

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