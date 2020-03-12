صحيفة بريطانية تستحم في بانيو مليء بالدولارات.. وزوجها يعجز عن التعليق

بالرغم من أنها متزوجة من أحد أكثر المذيعين صراحة في التلفزيون البريطاني، إلا أن "بيرس مورغان" بقي عاجزًا عن الكلام أمام صورة زوجته "سيليا وولدن" في البانيو.

نشرت الصحيفة والكاتبة الروائية "سيليا وولدن" (44 عامًا) صورة لها وهي تستحم في بانيو مليء بالدولارات والعملات الذهبية.

وأرفقت "سيليا وولدن" الصورة بتعليق زادت الوضع جدلًا: "يسعدني أن أستحم ويحيط بي عدد من الرؤساء الأموات".

وبدت المرأة ترتدي قبل الاستحمام ثوبًا فخمًا أسود اللون ورسمت على وجهها ابتسامة جميلة.

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وأوضحت لاحقًا بأنها التقطت هذه صورة في متحف السلفي بمنطقة هوليوود الغربية، حيث يعتبر البانيو الذهبي من أكثر المعروضات شعبية لالتقاط الصور الفوتوغرافية.

يذكر أن "بيرس مورغان" هو مذيع صحفي يقدم برامج حوارية على التلفاز وهو حاليًا صاحب برنامج حواري على شبكة سي إن إن، وشغل رئيس تحرير عدة صحف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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وقد واجه "مورغان" مطالبات بطرده من الولايات المتحدة حين وقّع نحو 70 ألف أميركي على عريضة تطالب بطرد الإعلامي البريطاني وصاحب البرنامج الحواري من الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات له مؤيدة لفرض رقابة وضوابط على حمل السلاح في الولايات المتحدة بعد حادثة إطلاق نار مدرسة ساندي هوك الابتدائية التي راح ضحيتها 20 طفلاً في إحدى المدارس.

وكتب على حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "عيد ميلاد سعيد! حتى لأولئك الذين يريدون طردي".

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