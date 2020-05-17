صدمة في عالم كرة القدم التركية.. لاعب يعترف بقتل ابنه بعد اصابته بـ"كورونا"

أصيبت الاوساط الرياضية في تركيا بحالة من الصدمة بعد اعتراف لاعب كرة قدم تركي بقتل ابنه البالغ من العمر 5 سنوات.

وكشفت وسائل إعلامية تركية تفاصيل الجريمة، حيث اعترف لاعب الدوري الممتاز السابق "سيفير توكتاس" (33 عامًا)، أنه خنق طفله حتى الموت باستخدام وسادة بعد 11 يومًا من الإعلان الرسمي عن وفاة الطفل لأسباب طبيعية.

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وحسب التقرير أخذ "توكتاس" ابنه قاسم إلى المستشفى في 23 أبريل حيث كان الاثنين مصابان بسعال وحمى شديدة، وتم عزل الاثنين بسبب إصابتهم بالعلامات المتعارف عليه لفيروس "كورونا".

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اتصل "توكتاس" من غرفة الطفل بالأطباء وأبلغهم أنه يعاني من مشاكل في التنفس، ونقل الطفل إلى العناية المركزة، لكنه توفي في وقت لاحق.

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وصدر تقرير رسمي يشير أن الطفل توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"، ومع ذلك، اعترف "توكتاس" أنه خنق طفله حتى الموت باستخدام وسادة، مؤكدا أنه لم يكن يشعر بأي مشاعر حب تجاه الطفل الصغير.

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