صراخ وبكاء فتاة ضربها والدها لاستلامها الطعام من ابن خالتها (فيديو صادم)

أحدث مقطع فيديو لتعنيف فتاة على يد والدها وضربها ضربًا مبرحًا غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته شقيقة الفتاة المعنفة بأن والدها يقوم بضرب شقيقته لأنها طلبت طعام من ابن خالتها واستلمته منه وهو ما أثار غضبه ودفعه الى ضربها وتعنيفها.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو، وثقت من خلاله الحديث الذي دار بين شقيقتها ووالدهما، حيث اعتدى عليها ضربًا بعد أخبرته بأنها تسلمت الطعام من ابن خالتها.

ويُسمع في مقطع الفيديو الصادم صرخات الفتاة بشكل واضح، بينما يضربها والدها بقوة، فيما نشرت شقيقتها المقطع للاستغاثة بالنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من توقيت ومكان تصوير الفيديو، إلا أن مغردين أشاروا الى أنه وقع في السعودية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي على مقطع الفيديو حتى هذه اللحظة.