صرعة جديدة بدأت في كوريا الجنوبية.. يفتح بث أثناء الدراسة ويشاهده الآلاف

تفتح إحدى الطالبات بثًا مباشرًا عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب -YouTube " ثم تبدأ بالدراسة وتركز باهتمام على مهمتها المصحوبة بصوت قلب الصفحات وخدش قلم الرصاص على الورق بينما يشاهدها الآلاف حول العالم.

الفيديو هو جزء من "ترند" غريب على الإنترنت في كوريا الجنوبية يسمى gongbang، أو "بث الدراسة" - يبث الأشخاص أنفسهم ويدرسون في صمت تام تقريبًا لساعات متتالية.

ويدرس العديد من الطلاب الكوريين الجنوبيين ما يصل إلى 16 ساعة يوميًا للتحضير لامتحانات الالتحاق بالجامعة أو الكلية الشاقة، ويُعتقد أن "ترند بث الدراسة" بدأ بعد أن صور طالب كوري نفسه وهو يملأ كتبه المدرسية حتى يتمكن والديه من رؤية أنه كان يجتهد خطة.

الآن تنتشر مقاطع فيديو "بث الدراسة" في كوريا الجنوبية ثم إلى دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والهند. مع عناوين مثل "وصل رفيق الدراسة" إلى "الامتحانات المدرسة - العمل الشاق سيؤتي ثماره"، تجعل مقاطع الفيديو الطلاب الآخرين الذين يشاهدونها يشعرون وكأنهم يدرسون مع شخص ما - وبعبارة أخرى، هم شركاء دراسة افتراضيون.

وارتفعت نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو خلال جائحة فيروس "كورونا"، حيث أصبحت الدروس عبر الإنترنت والتعليم عن بُعد هو القاعدة في جميع أنحاء العالم. يشبه بعض المشاهدين الأجواء التي توفرها مقاطع الفيديو بالتواجد في مكتبة.

إحدى قنوات "بث الدراسة" الأكثر شهرة على YouTube في كوريا الجنوبية بعنوان "الرجل الجالس بجانبي"، وتضم طالبًا مجهولًا يهدف إلى أن يصبح محاسبًا ضرائب. وصف قناته بأنها "أول بث مباشر للدراسة على مدار 24 ساعة في العالم".

يبث نفسه على الهواء مباشرة وهو يدرس على مكتب، تصطف فيه الكتب ويظهر تساقط الثلوج خارج نافذته، ولديه 53000 مشترك.

تصدير ترند بث الدراسة

في الولايات المتحدة، بدأت قناة "بث الدراسة" الشهيرة على YouTube تسمى "The Strive to Fit"، وتعني " السعي للاحتواء" والتي تضم 406000 مشترك، من قبل طبيب مقيم في نيويورك يُدعى Jamie، وقد بدأت قناتها عندما كانت في كلية الطب. منذ ذلك الحين، توسعت لتشمل مقاطع فيديو حول كل شيء بدءًا من العناية بالبشرة إلى ما تحمله في حقيبة ظهرها.

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