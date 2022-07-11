الكويت: العثور على الطفل صقر نايف المطيري مقتولًا

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية من العثور على الطفل صقر نايف المطيري المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض إلى جريمة قتل وجرى دفنه في أحد المناطق.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا رسميًا جرى نشره عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "تويتر" والذي أعلنت من خلاله عن حل قضية الطفل صقر نايف المطيري (7 سنوات) التي شغلت الرأي العام الكويتي منذ أيام حين رصدت "مكافأة" لمن ينجح في العثور عليه.

وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية: "الجنائية توصلت إلى الطفل المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض لجريمة قتل، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارة مباحث محافظة الأحمدي تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقاربه".

ولم تكشف الوزارة سبب الجريمة، لكنها أوضحت أن المتهم بالقتل قام بدفنه بإحدى المناطق (لم يعلن عنها)، إذ جاء في البيان: "وتوضح الإدارة أنه بعد التحريات المكثفة تم التوصل إلى مكان الجريمة وبالبحث عن الطفل المفقود تبين أن القاتل قام بدفنه بإحدى المناطق وجاري اتخاذ اللازم بحق الجاني واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها للجهات المختصة".

ولم يكشف بيان وزارة الداخلية الكويتية سبب قتل صقر نايف المطيري لكنها أوضحت أن التحقيقات جارية وسيتم اتخاذ اللازم بحق الجاني.

صقر نايف المطيري

تابع الشارع الكويتي تفاصيل قصة الطفل صقر نايف المطيري والتي بدأت قبل أيام حين انتشرت معلومات عن فقدان طفل في إحدى الدوائر الحكومية برفقة والدته التي فقدته هناك، لكنها خافت من الإبلاغ عن فقدانه، نظرًا لوجود قضايا غير قانونية بحقها لدى الأجهزة الأمنية.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للبحث عن الطفل المفقود صقر ورصد "مكافأة" لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات تسهم بالوصول إليه.