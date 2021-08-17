صنم الآلهة فينوس يثير أزمة في الكويت.. ومعلقون: لا حب بعد اليوم

أعلن ‏قسم الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة الكويتية عن إزال صنم الآلهة فينوس كان قد نُصب في أحد المحلات التجارية في مجمع 360.

وأشارت وزارة التجارة الكويتية إلى أن قرار إزالة التمثال المنصوب في المحل التجاري جاء استجابة لشكوى عدد من المواطنين الذين شبهوه بعصر الجاهلية حيث كانوا يعبدون الأصنام، فيما شببه البعض بالغرب وطقوسهم التي لا علاقة لها بالدين والعقيدة الإسلامية.

وبحسب وسائل إعلام محلية في الكويت، فقد بررت موظفة المحل التجاري بأن "تمثال الآلهة فينوس"، التي يزعم بأنها إلهة للحب، جاء ضمن الديكور الجديد الذي يتناسب مع المجموعة الجديدة من الملابس المعروضة في المحل.

وككل قضية في العالم، انقسمت آراء المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بين مؤيدٍ لقرار إزالة التمثال الذين اعتبره "صنم" كالذي عبدوه كفار قريش قبل فتح بدء الدعوة الإسلامية.

في حين سخر قسم من المعلقين من انشغال السلطات الكويتية بتمثال "فينوس" في حين أن هناك قضايا تشغل بال الكويتين أكثر أهمية كقضايا البدون وأزمة كورونا وغلاء الأسعار وغسيل الأموال والتكويت وغيرها من القضايا.

‎وفي الوقت ذاته، تفاعل عدد من المعلقين بطريقة طريفة مع واقعة إزالة تمثال "الآلهة فينوس" وبأن "الديرة" ستخلو من الحب.

الآلهة فينوس

آمن الرومان بأن "فينوس" هو إلهَةُ الحب والجمال والرغبة والجنس والخصوبة والرخاء والنصر واسمها في اليونانية الآلهة أفروديت.

اعتقد الرومان أن الآلهة فينوس ولدت في البحر وجاءت إلى شواطئ قبرص في محارة.

كأنها تعيش في مكب نفايات.. غرفة فتاة مليئة بالقاذورات تصدم المشاهدين

‏فتاة تناشد ولي العهد محمد بن سلمان: وزع علينا سيارات!

متابعة تستفز الفاشنيستيا الكويتية فينيسيا.. وترد: أنتِ عبدة وكلنا عبيد