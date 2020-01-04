صورة تُثير جدلًا واسعًا.. الإمام الحسين بن علي مُحتضنًا اللواء قاسم سليماني!

ما زالت عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية، حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتاعي، هذا ونشر موقع المرشد الإيراني علي خامئني صورة أثارت جدلًا واسعًا.

وتُظهر الصورة المرسومة احتضان الإمام الحسين بن عليه للقائد قاسم سليماني مع تعليق: "ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني.. ~من بيان الإمام الخامنئي عقب استشهاد اللواء قاسم سليماني ٢٠٢٠/١/٣".

وأثارت الصورة حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة ما بين المرحبة بها بين أوساط مؤيدي سليماني، وما بين الرافضين والساخرين منها بين اوساط البعض، مُعتبرين أن مساواة سليماني بالإمام الحسين بن علي أمر غير مقبول.

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