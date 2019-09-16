صورة غريبة لجنين تثير جدلًا.. والأم: انظروا لطفلتي الشيطانية

لم تكن امرأة حامل تبلغ من العمر 17 عامًا بأن دخولها لإجراء فحص لجنينها بالموجات فوق الصوتية بأنها ستكون على موعد مع صورة "مُفزعة" جعلتها تدخل في حالة صدمة.

ما شاهدته الأم "إيانا كارينجتون"، الأسبوع الـ24 من حملها، على شاشة الفحص أثار فزعها حينما كشفت ابنتها تبتسم وتحدق في الكاميرا مثل "شيطان".

وشاركت الأم "إيانا" الصورتين اللتان التقطتا لجنينها بالموجات فوق الصوتية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وعلقت بقولها "معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا، انظروا إلى طفلتي الشيطانية".

وأضافت: "كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها وابتسمت. أحب هذه الطفلة الشيطانية جدًا".

​

وأثارت صورة "الجنين الشيطان" حسب تعبير الأم، التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة حول العالم، فضلًا عن قلق والديه

وحظي منشور الأم "إيانا" على 15 ألف إعجاب منذ نشره في السابع والعشرين من أغسطس على "فيسبوك"، فيما تمت إعادة نشره نحو 16 ألف مرة.

​

وأشارت الأم إلى أن الطبيبة التي كانت معها خلال جلسة التصوير بـالموجات فوق الصوتية، أخبرتها أن طفلتها طبيعية وبحالة جيدة، لافتة إلى أنه من غير الغريب أن يظهر الجنين بهذا الشكل في الصور.

لمزيد من اختيار المحرر:

تونس.. عمرها 80 عامًا وحامل بشهرها الرابع