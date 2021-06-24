مع تايد للغسيل مفيش مستحيل.. تعاون مع ناسا لتنظيف بدلات رجال الفضاء

أعلنت شركة "تايد" الأمريكية لمنظفات الغسيل، عن تعاونها مع وكالة ناسا للحفاظ على ملابس رواد الفضاء نظيفة، حتى على كوكب المريخ.

وابتكر علماء الشركة ووكالة ناسا منظفًا قابلًا للتحلل تمامًا ينظف الملابس دون إهدار الماء، فعلى مدار العقد المقبل، سيختبرون منتجات العناية بالأقمشة، بما في ذلك أقلام ومناديل Tide to Go، في محطة الفضاء الدولية وفي بعثات إلى القمر والمريخ.

بالإضافة إلى إحداث فرق بالنسبة لعدد قليل من رواد الفضاء الذين يسافرون إلى الفضاء، يمكن أن يكون للشراكة آثار أكبر على المستهلكين المتواجدين على الأرض، حيث بدأ تغير المناخ بالفعل في الضغط على إمدادات المياه العالمية، من التسبب في الجفاف في بعض المناطق وفيضانات في مناطق أخرى.

كما يواجه ربع سكان العالم إجهادًا مائيًا "مرتفعًا للغاية"، وفقًا لمعهد الموارد العالمية.

وتواصلت "ناسا" تواصلت مع الشركة الأمريكية وهي تحاول حل تحديات التنظيف التي يواجهها رواد الفضاء في الفضاء. وفقًا لإيداعات ناسا، وتقدر قيمة الشراكة بالدولار بأكثر من 111000 دولار وهي غير قابلة للاسترداد، لذلك يتحمل كل طرف تكلفة مشاركته في العقد.

وتعني الأشهر أو حتى السنوات التي يقضيها رواد الفضاء بعيدًا عن الأرض أن بدلاتهم الفضائية وملابسهم يمكن أن تصبح كريهة الرائحة وملطخة، ويجب إعادة ارتداء الملابس عدة مرات قبل إخراجها مع النفايات الأخرى في الغلاف الجوي أو إرسالها إلى الأرض كقمامة.

وقال " جيجوريكار" الرئيس التنفيذي لشركة تايد: "إنه في الواقع تحدي تنظيف صعب للغاية. فرواد الفضاء يحتاجون للبقاء في حالة جيدة خاصة إذا كنت تتمرن من ساعتين إلى ثلاث ساعات كل يوم، فسوف تتعرق."

وتابع: "لكن موقعهم يمثل تحديات فريدة للغسيل، مثل التغيرات في الجاذبية والحاجة إلى إعادة استخدام كل قطرة ماء، وتايد عملت على حل هذه القيود".