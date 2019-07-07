صور للشيخ خالد في مرحلة الطفولة والمراهقة تجتاح مواقع التواصل

نشر نجل حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي صورًا عبر حسابه المُوثق على تطبيق "إنستغرام" لشقيقه خالد الذي وافته المنية في العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين الماضي.

وأظهرت الصور جوانب مختلفة من حياة خالد منذ طفولته المُبكرة الى جانب شقيقته التوأم الشيخة حور.

يذكر أن شرطة لندن فتحت تحقيقًا في وفاة خالد، فيما لم يخلص الطبيب الشرعي إلى نتيجة حاسمة في أسباب الوفاة، الذي اشتهر بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم بيت أزياء قاسمي.

وجاء في بيان الشرطة أنها أخطرت بوفاة مفاجئة في منزل في وسط العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق "برجل في أواخر الثلاثينات من العمر".

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وأضافت الشرطة أن تقرير الطبيب الشرعي لم يكن حاسمًا بخصوص أسباب الوفاة، وأنها تنتظر نتائج فحوصات إضافية، ولم تعتقل أي شخص في القضية.

ودفن جثمان خالد القاسمي الأربعاء في الإمارات، مما يجعل إعادة تشريح جثته غير محتملة.

وفي الوقت الذي شكل هذا النبأ حالة واسعة من الحزن في الإمارات، بدأت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بنشر مزاعم حول سبب وفاة الشيخ خالد نقلًا عن مصادر لم تسمها واكتفت بالاشارة الى أنها مصادر مطلعة.

وزعمت الصحيفة أن سبب الوفاة هو "جرعة زائدة من المخدرات" في الوقت الذي لم يذكر بيان ديوان حاكم الشارقة سبب الوفاة و لم يشِر بأي تفاصيل للأمر.

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ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر بأن شرطة لندن عثرت على كمية من المخدرات من الفئة "A" في شقة الشيخ خالد الموجودة في منطقة نايتسبريدج وسط لندن وجنوب هايد بارك حيث تم اكتشاف الجثة، لكن الشرطة لم تؤكد أو تنفي ذلك حتى هذه اللحظة.

حصل الشيخ خالد على منحة دراسية في الفن وهو في سن التاسعة، وغادر الشارقة إلى بريطانيا والتحق بمدرسة "تونبريدج" في كينت.

درس الشيخ خالد الفرنسية والإسبانية في جامعة "كوليدج لندن" وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية في لندن، وفقًا لموقع بيت أزياء "قاسمي".

كما عمل رئيسًا لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألف"، وأسس في عام 2008 العلامة التجارية "قاسمي" لموضة أزياء الرجال في بريطانيا.

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شارك في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل "أسبوع لندن" لأزياء الرجال، فضلا عن مشاركته في "أسبوع موضة باريس" في خريف عام 2010 كأول مصمم خليجي للأزياء يشارك بتصاميمه الخاصة.

وأشارت بعض المواقع والصحف الإماراتية إلى أن خالد تعاون مع عدد من الفنانين الأوروبيين في تصميم الأزياء مثل ليدي غاغا، والمغنية البريطانية شيرل كول، والمغنية البريطانية "لورنس وليغ".

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