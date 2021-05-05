صور مذهلة لمقام سيدنا إبراهيم .. لم تشاهدها من قبل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الثلاثاء، أنها قامت بتوثيق صور لمقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بتقنيات حدثة في صور لم تشاهدها من قبل.

ونشرت الرئاسة في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" عددًا من الصور التي تظهر جمالية المقام في صور رائعة ولقطات جميلة.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير.



* وهو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) pic.twitter.com/sTzz3MgEI5 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 5, 2021

وأشارت في تغريداتها الى أن مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- وهو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب).

كما نشرت الرئاسة معلومات عن المقام ومنها:

• الموقع: أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 مترا من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

• الحجر الأثري الذي قام عليه إبراهيم -عليه السلام- عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء. — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 5, 2021

• الشكل: مربع وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم -عليه السلام- وهي حفرتان على شكل بيضوي

• اللون: بين البياض والسواد والصفرة.

• الحجم: عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم.

• الموقع: أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 مترا من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

• الحجر الأثري الذي قام عليه إبراهيم -عليه السلام- عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء.

وكانت الرئاسة قد نشرت قبل يومين صورًا للحجر الأسود بتقنية "فوكس ستاك بانوراما".

وذكرت الرئاسة أن تقنية "فوكس ستاك بانوراما" يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة للحجر الأسود.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)



ماهي هذه التقنية ؟

هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. pic.twitter.com/n0mWCPAw1r — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021

وأوضحت أن التصوير كانت لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل ومدة المعالجة كانت أكثر من 50 ساعة عمل.

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