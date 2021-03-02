صور مذهلة لنمر أسود تحظى بانتشار واسع.. وضوء القمر يلقي بريقًا على معطفه الحريري

فاجئ مصور الحياة البرية البريطاني "ويل بورارد لوكاس" العالم بنشره صورًا مذهلة التي لم يسبق لها مثيل نمرًا أسود نادرًا للغاية وهو يقف في الظلام.

وكشف "لوكاس" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه أدرج صور النمر المذهلة في كتاب جديد بعنوان النمر الأسود: مهمتي لتصوير واحدة من أكثر القطط الأفريقية مراوغة.

وأشار "لوكاس" الى أنه أمضى عامًا في تعقب هذه الفصيلة النادرة والغامضة من النمور في لايكيبيا جمهورية كينيا الإفريقية.

وأصدر "لوكاس" (37 عامًا)، الدفعة الأولى من الصور التي التقطها لنمر أسود في عام 2019 وسرعان ما انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صورة بالكاميرا كجزء من دراسة علمية في إفريقيا لمدة 100 عام.

في سلسلة صوره الجديدة، يمكن رؤية النمر الأسود يتسلل عبر الشجيرات وفوق الهضاب الصخرية مع ضوء القمر الذي يلقي بريقًا على معطفه الحريري.

وأخبر "لوكاس" الصحيفة ذاتها أنه أطلق على النمر الأسود الأصغر الذي يتردد على كاميراته "بلاكي" والذكر الأكبر الآخر "بيج سبوتي".

وعند سؤاله عن كيفية اختلاف سلوكهم عن النمر الأكثر شيوعًا ذي اللون الفاتح، قال المصور إن المتغيرات السوداء تبدو أكثر غموضًا - ربما لأنهم يحققون نجاحًا أكبر في الصيد ليلًا".

يذكر أن لون النمر الأسود هو نتيجة الميلانين، وهذا الاختلاف الجيني، عكس المهق، ينتج عنه زيادة في التصبغ الداكن.

وفي مدونته، أوضح "لوكاس" بالتفصيل كيف استغرق الأمر "ستة أشهر من المثابرة" للحصول على "صورة أحلامه" لأن الظروف يجب أن تكون مناسبة تمامًا ويجب أن يتحرك النمر في الاتجاه الصحيح.

ويشرح قائلًا: "أردت الحصول على لقطات وجهًا لوجه، وهذا يعني أنه عندما يمر الحيوان بالكاميرا كانت لدي فرصة بنسبة 50-50 لرؤية وجهه أو مؤخرته".

في النهاية، بعد عشرات الأخطاء، حصل "لوكاس" على اللقطة التي كان يلاحقها بـ "النمر الأسود الذي يتجول تحت نجوم".



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