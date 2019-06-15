صينية تخطف طفلة في وضح النهار (فيديو)

أظهر فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الصينية لحظة تقشعر لها الأبدان، حيث اختطفت صينية طفلة من محمية "يولينتشو" الطبيعية في "دونغفانغ" بمقاطعة هاينان في الجمع الماضي.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انفصلت الطفلة عن جديها في الشارع المزدحم، عندما لاحظتها السيدة "فو" البالغة من العمر 32 عامًا، وهي تبكي بمفردها.

ومن ثم اقتربت "فو" من الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، وأمسكت بيدها وأخذتها بعيدًا مدعية أنها ستشتري لها شرابًا، ثم وضعتها على دراجتها النارية وغادرت المنطقة، وأخذت الفتاة إلى فندق قريب تقيم فيه مع آخرين.

بعد تحقيقات استمرت 7 ساعات، حدد الضباط موقع الفتاة على بعد عدة كيلومترات من موقع اختطافها في حوالي الساعة 1:20 من صباح يوم السبت، وداهمت الغرفة ووجدت الطفلة.

وفي بيانها قالت شرطة "دونغ فانغ" إن الطفلة لم تصب بأذى، وقد تم لم شملها مع والديها، كما اُحتجزت "فو" بتهمة خطف الأطفال، وتم اعتقال 3 آخرين، رجلين وامرأة، وجاري التحقيق في تورطهم في الجريمة.

ولطالما كان اختطاف الأطفال والاتجار بهم مشكلة اجتماعية خطيرة في الصين، حيث يتم اختطاف حوالي 70 ألف طفل كل عام لاستغلالهم في العمل القسري أو ا2لتبني أو الدعارة.



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