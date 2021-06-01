صيني في ورطة بعد التقاطه صورًا مع إيرانيات.. ما القصة؟

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن السلطات الأمنية اعتقلت رجلًا يحمل الجنسية الصينية لنشره مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي برفقة نساء وفتيات إيرانيات.

وقال التقرير المُتلفز بأن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى هذه اللحظة، اعتقل ليل الاثنين من قبل الشرطة الإيرانية وقوات المخابرات في مدينة كاشان بوسط البلاد، على بعد حوالي 160 كيلومترًا جنوبي العاصمة طهران، عند نقطة (كشك) لتحصيل رسوم الطرق.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن المدعي العام في كاشان روح الله دهقان قال إن الصور والفيديوهات التي نشرها الرجل "أثارت ردود فعل كثيرة من الإيرانيين" دون الخوض في التفاصيل.

ورافقت التقرير التليفزيوني صورة المشتبه به المزعوم التي تظهره جالسًا أمام الكاميرا، ولم يتضح سبب وجوده في إيران حيث يعيش ويعمل أكثر من 5000 صيني.

وفقًا للتقرير، قال المدعي العام إن العديد من المدعين الخاصين تقدموا بشكاوى ضد الرجل الصيني.

وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يمكن للرجل والمرأة غير المرتبطين الاختلاط معًا أو أن يكونا بمفردهما في الأماكن العامة، كما أن العلاقات خارج إطار الزواج بين الجنسين هي أيضًا غير قانونية في إيران.

وقالت قناة BaBaKo TV على موقع "يوتيوب" إن منشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بالرجل الصيني أزيلت منذ ذلك الحين. ولكن قبل اعتقاله قام الرجل مقطع فيديو يعتذر باللغة الإنجليزية عما بدر عنه.

ولم ترد وزارة الخارجية في الصين، التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، على الفور على طلب من وكالات الأنباء العالمية للتعليق.

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