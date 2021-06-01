صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم باستخدام لامبورجيني.. هل يستحق هذا العناء؟

اكتسب شاب صيني يمتلك سيارة "لامبورجيني" الفاخرة شهرته مؤخرًا شهرته على الإنترنت عبر فيديو تصل مدة الى خمس دقائق فقط.

وقبل أيام، استعرض الشاب مهاراته في محاولة شواء قطعة من لحم الخنزير باستخدام عادم السيارة الناري مقابل تكاليف إصلاح تبلغ حوالي 80 ألف دولار.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد احتشدت مجموعة من الرجال حول سيارة رياضية برتقالية اللون من لامبورغيني في موقف للسيارات تحت الأرض في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان، لمشاهدة لحظات تحضير أغلى سيخ لحم خنزير في العالم.

وعلى ما يبدو أن مالك السيارة الفاخرة وصديقه رأوا أنه سيكون من الممتع شواء قطعة صغيرة من اللحم على سيخ باستخدام عادم لامبورغيني شديد الحرارة.

واستمر السائق في الضغط على دواسة الوقود في السيارة المتوقفة بينما كان صديقه المبتسم يمسك بسيخ اللحم.

وأثار تصرف الشاب وصديقه جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من اعتبره مثيرًا للاهتمام، في حين اعتبره البعض استعراضًا لا أهمية له خاصة وأن تكلفة إصلاح لامبورغيني تصل إلى 79 ألف دولار أميركي، ليكون سيخ اللحم المشوي باستخدام عادم المركبة الأغلى في العالم.

ووصف كثيرون ما قام به الشاب بإهدار ثروة يحلم كثير من الصينيين بالحصول عليها، بينما قال آخرون إن التصرف يعكس عدم المبالاة من جانب الأثرياء الشباب إزاء مقتنياتهم.

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