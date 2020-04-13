صيني يُجبر على الخضوع للحجر الصحي 3 مرات.. الحظ يبتسم له في النهاية

تحول رجل صيني الى حديث وسائل التواصل الاجتماعي الصينية هذا الأسبوع بعدما تعرض للحجر الصحي ثلاث مرات متتالية.

وكشفت "شيونغ"، من مدينة جينينغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين في مقطع فيديو بأنه أمضى شهر فبراير ونصف شهر يناير تقريبًا في منزله في الحجر الصحي الثلاثي.

وقال "شيونغ" بأن المرة الأولى التي خضع فيها للحجر الصحي كانت في مدينة جينينغ بعد يومين من عودته من الفلبين، حيث مُنع من مغادرة منزله لمدة 14 يومًا.

ثم كشف "شيونغ" أنه بعد المكوث في المنزل لمدة أسبوعين، تمكن أخيرًا من الخروج في نزهة في الحي.

وقال "شيونغ" متحدثًا عن تجربته: "عندما خرجت من الباب شاهدت مسؤولًا صحيًا يصطحب جاري في المبنى كان قد عاد للتو من كوريا الجنوبية، وأعادني إلى المنزل وأخبرني بأن علي الخضوع للحجر لمدة 14 يومًا أخرى".

وأضاف "شيونغ": "بعد أسبوعين تنفست الصعداء، إلا أن شقيقي عاد من سنغافورة لذا اضطررت للبقاء في المنزل معه لمدة أسبوعين كإجراء احترازي"، وفي النهاية ابتسم الحظ له بعد ثبوت عدم إصابته بالفيروس⁠.

لمزيد من اختيار المحرر:

سقوط ضحايا "الكورونا" بطريقة مُرعبة في شوارع الصين.. وممرضة تكشف الرقم الحقيقي للمصابين