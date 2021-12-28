ضبط موظف حكومي هرب منشطات جنسية إلى الأردن

أدانت هيئة قضائية مختصة بجنايات الفساد في الأردن موظفًا يعمل في القطاع الحكومي الرسمي بتهمة تهريب منشطات جنسية وعسل بطريقة مخالفة للتعليمات بالتواطؤ مع مستثمر عربي وطالب جامعي.

وكشفت الهيئة التابعة لمحكمة بداية عمان أن المستثمر تعاون مع الموظف الحكومي واستغل منصبه بشكل غير قانوني من أجل إدخال مواد منشطة جنسيًا وعسلًا منشطًا لم تخضع للقوانين الأردنية أو الفحوصات الصحية المحددة في مثل هذه الحالات وتهريبها عبر أحد المعابر الجوية الأردنية بالتعاون مع طالب جامعي.

وقررت الهيئة إدانة الموظف الحكومي بجريمة جنحة استثمار الوظيفة وسجنه لمدة عام واحد، فيما تقرر حبس المستثمر العربي لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 1500 دينار أردني.

فيما غرمت الهيئة الطالب الجامعي المحكمة طالبًا جامعيًا مبلغ ألف دينار بعد أن قام بتسويق المنشطات الجنسية والعسل الذي حصل عليه من قبل الموظف والمستثمر وقام ببيعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشفت الهيئة أن المستثمر أدخل المواد المخالفة والمستوردة من تركيا عبر الحدود بطرود بسيطة قيمتها أقل من 100 دينار وتوزيعها عبر إحدى شركات التوصيل السريع.

وقام الموظف الحكومي والطالب الجامعي بتولي عملية توزيعها على المستهلكين، حيث تم اكتشافهم وملاحقتهم وإثبات إدانتهم بما أسند لهم من تهم.

وذكرت الهيئة أن قرارها بحق الموظف والطالب والمستثمر قابلًا للتمييز أمام المحكمة المختصة.