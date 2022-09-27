ضخم ولامع .. كوكب المشتري يظهر في سماء دبي

يمتلك ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المُلقب بـ الشيخ فزاع، عين احترافية للتصوير الفوتوغرافي، وغالبًا ما يترك ملايين من متابعيه في حالة ذهول بعد رؤية الصور الاستثنائية التي يوثق فيها رحلاته ومغامراته كان آخرها تصوير كوكب المشتري .

لكن بالأمس، شارك ولي عهد دبي مع العالم واحد من أروع الأحداث السماوية النادرة بعد التقاط كوكب المشتري من خلال عدسته الخاصة.

ونشر الشيخ حمدان قطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يوثق اللحظة النادرة التي سطع فيها كوكب المشتري في سماء إمارة دبي ليل أمس الاثنين، السادس والعشرين من سبتمبر 2022.

وأظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ظهر فيها كوكب المشتري في سماء دبي وتحديدًا بالقرب من قمة برج خليفة، الذي يعد أطول برج في العالم.

وأرفق الشيخ حمدان مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: "برج خليفة يلتقي ملك الكواكب (في إشارة إلى المشتري)! اقتراب للكوكب من الأرض منذ 59 عامًا".

المشتري في أقرب نقطة له من الأرض منذ 59 عامًا

يذكر أن سكان الكرة الأرضية شهدوا مساء أمس الاثنين ظاهرة فلكية حين أصبح كوكب المشتري في أقرب نقطة له من الأرض منذ 59 عامًا، حين كان لمراقبي النجوم فرصة مذهلة لرؤية الكوكب العملاق طوال الليل.

وفقًا لوكالة ناسا، فإن المقابلة هي ظاهرة فلكية تحدث حين يقع جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد.

ونادرًا ما يتزامن الترتيب الذي يضع الأرض بين الشمس وكوكب المشتري مع أقرب اقتراب للكوكب الضخم من كوكبنا، والمعروف باسم نقطة الحضيض. ولكن في هذه المناسبة، حدثت المقابلة في 26 سبتمبر وأقرب اقتراب يوم 25 سبتمبر.